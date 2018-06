Typerien aikuisten ympäröimä teinipoika ihastuu ja kehittää viiksekkään sivupersoonan nokkelassa komediassa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Youth in Revolt

*** Miguel Arteta ohjasi C.D. Paynen romaanista nokkelan ja näsäviisaankin kesälomakomedian, jossa 2000-luvun pätevin ja karismaattisin maitonaama Michael Cera pääsi loistamaan. Hän on teini-ikäinen Nick Twisp, joka ihastuu ja kehittää kainoutensa vastapainoksi viiksekkään sivupersoonan. Portia Doubleday on fiksu Sheeni, Jean Smart sekalaisia miehenpuolikkaita kierrättävä äiti ja Steve Buscemi hälläväliä-isä. (USA 2009) TV2 tiistai 12.6. klo 22.00

Kuokkavieraat

*** Kesä on mahtihäiden kulta-aikaa, joten varmaan se on otollista aikaa myös kuokkijoille. David Dobkinin komediasta voivat kiinnostuneet ammentaa inspiraatiota ja käytännön vinkkejä. Vannoutuneet poikamiehet Owen Wilson ja Vince Vaughn soluttautuvat ventovieraiden ihmisten häihin, jossa tarjoilu pelaa ja naisväki on jo valmiiksi kepeällä päällä. Supliikki on sukkelaa, vaikka loppua kohti totta kai ryhdistäydytään. (USA 2005) Liv tiistai 12.6. klo 21.00

Vallan kääntöpuoli

*** George Clooneyn poliittisessa draamassa kurkistellaan amerikkalaisen presidenttiehdokaskamppailun kulisseihin. Törkyä löytyy, mutta todellisuus on ajanut räkäisesti kätkättäen elokuvan ohi. Niin uskomatonta on tohina ollut viime aikoina amerikkalaisessa presidentti-instituutiossa. Porukka on kyllä pätevää. Ryan Gosling on lehdistösihteeri kuvernööri Clooneyn kampanjassa. Vastapuolelta löytyy mm. Paul Giamatti. (USA 2011) Hero tiistai 12.6. klo 21.00