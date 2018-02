Tv-arvio: Toimittaja Ina Mikkola lupaa, että hänen ohjelmansa jälkeen porno ei ole enää tabu

Mikkola laittaa sarjassa itsensä likoon, jonka vuoksi tunnelma pysyy riittävän kepeänä.

★★★

Pornoa tuotetaan paljon, sitä katsotaan paljon, mutta siitä ei yleensä puhuta paljon. Ajatus hämmentää ja hävettääkin.

– Tämän ohjelman jälkeen porno ei ole enää tabu, lupaa toimittaja Ina Mikkola.

Se voi olla ehkä liikaa luvattu, mutta ainakin asiaa selvitellään kuuden jakson verran.

Mitä pimeämpiin nurkkiin jokin asia yhteiskunnassa työnnetään, sitä enemmän väärinkäytöksiä se mahdollistaa. Vaikka pornossa kaikki ei olisikaan niin auvoista kuin Ina

Ina Mikkola kuljettaa ensimmäisessä jaksossa pitkin Los Angelesia pornotähtien ja -studioiden luo. Hänen naurunsa ja ilmeilynsä keventävät tunnelmaa niin, että katsoja voi rentoutua. Tunnelma pysyy helppona.

Mikkolan itsensä likoon laittava ote on virkistävä.

Luontevia naisia

Seksiteollisuuteen liittyvät ikävät asiat jätetään tarkoituksella sivuun. Niille aiheilla on omat ohjelmansa.

Porno on noussut viime aikoina valokeilaan. Mainonta, viihde ja sosiaalinen media ovat täynnä pornoa tai pornahtavaa kuvastoa. The Deuce HBO Nordicilla on kertonut pornon nousua koko kansan viihteeksi. Ylen Radio 1:llä voi perehtyä Venuksen koulussa kulttuurin seksihistoriaan.

Parasta ensimmäisessä osassa ovat luontevat naiset. Pornoelokuvien naisia näytetään harvoin normaalissa valossa. Mikkola on kohtaamisissa sujuvan utelias. Hän kokeilee erään näyttelijän muhkeita rintoja ja selvittää, miksi lesboporno on suosittua.

Toisessa jaksossa vieraillaan Japanissa, jossa miehen ja naisen sukuelinten näyttäminen on kiellettyä. Arkailematta Mikkola pyytää kuuluisaa miesnäyttelijää näyttämään itselleen ehkä maailman sensuroiduimman elimen.

Sub keskiviikkona kello 22.00.