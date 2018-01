Tv-arvio: Suomalaiset koomikot joutuvat maksamaan, että he pääsevät lavalle New Yorkissa

Big in Finland

*** Maailmanvalloituksesta haaveilevien kannattaa katsoa tätä Big in Finland -sarjaa. Suomalaiskoomikot Pietari Vihula ja Henric Chezek haluavat nousta menestykseen Yhdysvalloissa. Isosta tavoitteesta huolimatta arki new Yorkissa ei näytä kovin hohdokkaalta.

Vihula ja Chezek lähtivät, koska heistä meikäläiset stand up -markkinat ovat pienet. Yhdysvalloissa on ainakin kokoa ja myös yrittäjiä. Esiintymispaikkoja on paljon, mutta niiden taso vaihtelee yhtä paljon. New Yorkissa nuoret miehet päätyvät maksamaan siitä, että pääsevät esiintymään.

- Jos tuhlaat rajaa hampurilaisiin ja muuhun, mikset investoisi itseesi, Tommy Treasure kysyy ohjelmassa.

Kaksikon edesottamuksia tallentaa ohjaaja-kuvaaja Mika Niva. Hauskoja kohtia tulee, kun kuvaaja huomataan ja kameralle aletaan hymyillä ja vilkutella.

Tänään nähdään kolme parinkymmenen minuutin jaksoa ja lisää on luvassa viikon kuluttua. Silloinkin näytetään usempi jakso peräkkäin.

Jaksojen pituus ei ole yhtään liian lyhyt. Stand up -komiikka toimii parhaiten, kun se on nopeatempoista. Jos yksi vitsi ei naurata ketään, tulossa pitää on jo seuraava. Chezekin ja Vihulan yritys lyödä itsensä läpi koomikkoina on hieman liian hidasta sekä lavalla että ohjelmassa.

Puutteistaan huolimatta sarja on sympaattinen. Se antaa kuvaa siitä, ettei maailmanvalloitus käy tuosta vaan. Kiitosta annan myös nuortenmiesten yrittelijäisyydestä sekä siitä, että ohjelmassa on rento tunnelma.

Chezek ja Vihula ovat molemmat olleet mukana muun muassa Ylen Naurun tasapainossa.

- Täällä on tärkeämpää olla tosi sanavalmis kuin totuudenmukainen toteaa Chezek.

