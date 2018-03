TV-arvio: Hyvännäköiset lentäjät sekoittavat pikkukylän – Heihin suhtaudutaan avoimen epäluuloisesti

Muukalaiset keskellämme

★★★ Muukalaiset keskellämme (My mother and other strangers) kuljettaa toisen maailmansodan aikaan, pieneen sumuiseen pohjoisirlantilaiseen kylään, Moybegiin. Eletään lokakuuta 1943.

Moybegissa tukikohtaa pitävät amerikkalaislentäjät sekoittavat tahtomattaankin kyläläisten verkkaista elämää.

Sarjassa seurataan Coynen perheen, ja erityisesti sen brittiläisen äidin, Rosen, tarinaa. Rakkauden perässä kylään muuttanut kouluttautunut Rose elää hyvässä liitossa Michaelinsa kanssa, mutta samaan aikaan kokee itsensä ulkopuoliseksi keskellä pinttyneitä perinteitä noudattavaa maalaisyhteisöä.

Rosen kokemus on enimmäkseen sisäinen. Sen sijaan amerikkalaissotilaisiin kyläläiset suhtautuvat avoimen epäluuloisesti. Heidät koetaan uhkana elämisen totutulle kaavalle.

Nuoret, hyvännäköiset jenkkimiehet purukumeineen, jeeppeineen ja Lucky Strikes -savukkeineen onnistuvatkin sävähdyttämään ainakin Coynen perheen naisten, Rosen ja hänen teini-ikäisen tyttärensä Emman, sydämiä.

Nuori rakkaus on helpompi pala, mutta miten on elämänjanoisen naisen laita? Sydän väpättää, kun tukikohdan kapteeni Dreyfuss pyytää Roselta neuvoja, kuinka paikalliset ja lentäjät voisivat tulla paremmin juttuun keskenään.

Tarinan kertojana toimii vanhaksi varttunut perheen poika Francis, joka muistelee tapahtumia 10-vuotiaan itsensä silmin. Muistot saavat alkunsa vanhasta Emmalle-siskolle osoitetusta jäähyväiskirjeestä, jota ei koskaan toimitettu perille.

BBC:n tuottaman sarjan ensimmäinen jakso on kiinnostava, mutta ei koukuttava. Se antaa kuitenkin odottaa tarinalle jatkoa. Kun avausjaksossa yksi rakkaustarina tulee päätöksen, toinen, se suurempi, jää vasta lupaavasti poreilemaan pinnan alle.

TV1 perjantai 2.3. klo 19.00