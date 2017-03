Tuskan perjantaihin Devin Townsend Project

Devin Townsend Project esiintyy ensi kesänä Tuska-festivaalilla. Kanadalainen Devin Townsend ja hänen yhtyeensä on kiinnitetty perjantain ohjelmaan, festivaali tiedottaa.

Devin Townsend Project esiintyi tällä viikolla Helsingissä ja Seinäjoella.

Metallimusiikin festivaali Tuska järjestetään Helsingin Suvilahdessa 30.6.-2.7. Aiemmin on jo kerrottu, että Tuskan pääesiintyjä on HIM, joka esiintyy Tuskassa ensimmäistä kertaa.

Lisäksi festivaalilla nähdään muun muassa Sabaton, Suicidal Tendencies sekä keikkalavoille paluun tekevä Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus.