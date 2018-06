Trump astui virkaansa – ja mitä sitten tapahtui? Vetävä dokumenttisarja seuraa arkea The New York Timesin toimituksessa

Vuosi The New York Timesin toimituksessa

★★★★★ On tammikuun 20. päivä 2017. The New York Timesin vastaava päätoimittaja Dean Baquet seuraa toimituksen televisiosta presidentti Donald Trumpin virkaanastujaisia. Toimittajien ilmeet vaihtelevat epäuskoisesta huvittuneeseen, moni tuijottaa ruutua vakavana.

Virkaanastujaispuheen jälkeen Baquet soittaa Washingtonin toimitukseen ja varmistaa sen päälliköltä Elisabet Bumilleriltä, pitikö tämäkin puhetta poikkeuksellisen synkkänä. Valkoisen talon kirjeenvaihtajat vahvistavat, että heidän mielestään puhe oli suunnattu Washingtonin poliittista eliittiä vastaan.

”Meillä on presidentti, jolle ei ole lainkaan vaikeaa olla puhumatta totta”, Baquet pohtii.

Palkitun dokumentaristin Liz Garbusin ohjaama neliosainen dokumenttisarja seuraa legendaarisen sanomalehden toimituksen elämää virkaanastujaispäivistä vuoden verran eteenpäin.

Dokumenttiryhmä osuu kameroineen oivaan paikkaan, sillä The New York Times joutuu itsekin tapahtumien osapuoleksi.

Trumpia seurannut kirjeenvaihtaja Maggie Haberman varoittaa heti alkuun presidentin olevan hyvin kiinnostunut siitä, mitä hänestä kirjoitetaan.

Toimituksessa tutkitaan Venäjä-kytköksiä. Trumpin leirissä skuuppeja ei katsota hyvällä.

Konservatiivien tilaisuudessa Trump täräyttää politiikan toimittajille julkisesti päin naamaa, että nämä kirjoittavat valeuutisia. Toimittajien leukaperät kiristyvät, mutta yleisö taputtaa seisaaltaan: se on saanut mediasta kaipaamansa vihollisen.

Vuosi The New York Timesin toimituksessa kuvaa vetävästi Trumpin tähänastisen virkakauden tärkeimmät käänteet toimittajien näkökulmasta. Washingtonissa on eletty sangen epätavallisia aikoja. Kannattaa katsoa. TV1 torstai 7.6. 21.55

