Tiktak palaa lavoille yli kymmenen vuoden jälkeen – bändi esiintyy Kuusisaaressa perjantaina

Tiktak esiintyy Oulun Kuusisaaressa Suomipop-festivaalilla perjantaina 11.7. klo 22.45.

Yksityiskone toi Tiktak-yhtyeen Espanjasta Helsinki–Vantaan lentokentälle. Siellä teinityttöjen vanhemmat ottivat Espanjan-keikkojen matkalaukut ja antoivat vaihdossa uudet matkaan. Helikopteri lennätti tytöt suoraan kentältä konserttilavoille Vaasan Rantarockiin.

Elettiin 2000-luvun alkua ja Tiktak-huuman kultakautta. Parhaimmillaan tai pahimmillaan yhtye teki vuodessa sata keikkaa. Joinain päivinä keikkabussi tiputti muusikot koulun oville, jotta he pääsivät osallistumaan pakollisiin kokeisiin. Konsertti joka kolmas päivä ja välissä opiskelua.

Sitä oli jatkunut jo vuosia.

Petra Gargano ja Emilia Suhonen olivat 13-vuotiaita, kun Tiktak allekirjoitti levytyssopimuksen Universal Musicin kanssa. Tiktakin soittajat myivät platinaa Suomen kaikkien aikojen nuorimpina muusikoina.

Suhonen ja Gargano tapasivat toisensa yhdeksänvuotiaina helsinkiläisellä musiikkiluokalla. Erilaisia bändikokeiluja oli useita, mutta Pohjois-Helsingin Bändikoulussa kuusi tyttöä löysi toisensa ja äänensä. Syntyi Tiktak.

Jo vuonna 1999 julkaistu yhtyeen toinen single Lopeta syöksyi suoraan radioaalloille ja sieltä koulujen limudiskoihin. Yhtäkkiä tytöt huomasivat olevansa julkisuuden henkilöitä, joita ihailtiin.

– Eka keikka, jolla vedimme oman biisin, oli Puhdas elämä lapselle -konsertti ja heti Olympiastadionilla. Kymmeniä tuhansia ihmisiä, banaanit heiluivat ja yhtäkkiä samanikäiset ihmiset alkoivat pyytää nimmareita. Soittamiseen olimme kasvaneet, mutta kaikki se julkisuus tuli vähän kuin pyytämättä. Se tuntui kummalliselta, 32-vuotias Gargano miettii nyt.

Yhtyeen musiikki leikkasi no­peasti läpi suomalaisten sukupolvien. Kevyestä popista aloittanut bändi alkoi lisätä kappaleisiin tummempia sävyjä ja sai etenkin live-esiintymisistään paljon kiitosta kuulijoiden iästä riippumatta.

Esimerkiksi Raumanmeren juhannuksessa tiktakit esiintyivät Stam1nan ja Mokoman välissä raskaan musiikin päivänä. Bändi pelkäsi, miten käy: sataako tomaatteja niskaan.

– Sitten pääsimme lavalle. Siellä ne hevarit eturivissä moshasivat Tiktak-paidat päällä. Olihan se upeeta, Gargano sanoo.

– Ilosaaressa olimme päälavalla toiseksi viimeisenä esiintyjänä. Meidän jälkeemme lavalle nousi ruotsalainen metallibändi Opeth. Menimme lavalle ja yleisö repesi. Kun palasimme backstagelle, Opethin jätkät katsoivat meitä ja ihmettelivät, että mitä täällä tapahtuu, 32-vuotias Suhonen lisää ja purskahtaa nauruun.

Tiktak oli kansallinen ilmiö, jota levy-yhtiö halusi levittää myös maailmalle. Vuosina 1999 – 2002 Tiktak teki kaksi suomenkielistä albumia ja yhden englanninkielisen, kiersi Suomea ja Eurooppaa sekä Yhdysvaltoja.

– Ja samalla kävimme yläkoulun loppuun. On ihmeellistä, ettemme seonneet, Gargano toteaa.

Puolentoista kuukauden Amerikan-kiertueelle bändi lähti nimellä Tic’n’Tac. Opettaja matkasi mukana keikkabussissa.

– Levy-yhtiö halusi hemmotella meitä kovan kiertueen välissä. Meidän piti päästä limusiinilla kierrokselle New Yorkiin. Jouduimme ilmoittamaan, että emme voi tulla, meillä on matikan läksyt tekemättä. Sillä pieteetillä me hoidimme työtä, Gargano kertoo.

Vaikka nuoret naiset olivat vasta teini-ikäisiä, bändin jäsenet osasivat pitää tietyistä rajoista tarkasti kiinni.

– Olimme ehkä 14-vuotiaita, kun tajusimme itse, että emme tahdo tehdä tätä. Se oli liikaa. Amerikan valloittaminen olisi vaatinut vuo­sien työn, emmekä tahtoneet lähteä siihen, Suhonen sanoo.

Nyt, yli 15 vuotta myöhemmin, muusikot ymmärtävät, että he olisivat polttaneet itsensä loppuun ilman toistensa tukea. Soittamisen ja esiintymisen palo ajoi eteenpäin, eivätkä aikuiset bändin taustalla puuttuneet peliin.

– Oli sellaisia tilanteita, että aikuisilla hämärtyi lasten ja bisneksen raja. Levy-yhtiön, manage­rien ja muiden, jotka tekivät Tiktakilla rahaa, olisi pitänyt tajuta, että nyt nuo eivät jaksa. 15-vuotiaat tytöt ovat mielellään aikuisten maailmassa ja esittävät, että kaikki menee hyvin. Siinä kohtaa ulkopuolisten aikuisten olisi pitänyt tajuta rajoittaa tahtia, Gargano sanoo.

Gargano kertoo, miten hän aika ajoin keikkojen välissä itki äidilleen, ettei halua enää jatkaa, ei jaksa enää.

– Lensimme Ruotsiin ja sieltä takaisin ja seuraavana päivänä piti taas lähteä. Äiti suojeli minua kaikelta, mutta tiesi, että oikeasti tahdoin vain tehdä musiikkia. Nyt, kun itselläni on oma lapsi, ymmärrän, miten vaikeaa se on ollut hänelle. Sanoa itkevälle lapselle, että kyllä sä jaksat, mene nyt vain, Gargano kertoo.

Tiktak nousi huipulle 1990-luvun lopussa Spice Girls -tyttöbändin jälkimainingeissa. Spice Girls oli läpeensä koneiston tuote, jossa jokainen laulaja oli stailattu ja hiottu täydelliseksi paketiksi. Samaa yritettiin myös Tiktakin kohdalla.

– Minulle laitettiin mekko päälle, mutta se loppui lyhyeen. Kun huomattiin, että meidän persoonamme ja energiamme riittää, muuta ei enää vaadittu, Suhonen kertoo.

Yhtyettä epäiltiin ja heitä testattiin. Kun bändi saapui uran alkuvaiheessa suoraan radiolähetykseen, studiossa odottivat akustiset soittimet ja toimittajat kuittailivat: ”Pystyttekö soittamaan livenä?”

– Pystyimme me. Emme olleet niin hyviä soittajia, että joku olisi epäillyt keikoilla, että soitto tulee levyltä. Kyllä me jouduimme todistelemaan itseämme, mutta kun ihmiset tajusivat, että olimme aitoja, he alkoivat tykätä myös musiikista, Suhonen kertaa.

Kun tiktakit liikkuivat kaupungilla, he aiheuttivat ihastuksen lisäksi vihaa. Kerran vartijat saattoivat Garganon kavereineen asematunnelin läpi, kun vieressä kyräilleet, bändiläisiä vanhemmat teinitytöt ”kävivät liian kuumina”.

– Hyvä, etteivät he käyneet päälle. Jotenkin se myös provosoi nuoria naisia, että toi on se bändin tyyppi, Gargano sanoo.

Yhtyeen jäsenet tunsivat pitkään syyllisyyttä nopeasti saavutetusta suosiostaan. Tuntui, että kaikki kävi lopulta liian helposti.

– Tunsimme nopeasta suosiosta häpeää. Vasta, kun olimme tehneet todella paljon töitä, tunsimme, että mehän ansaitsemme tämän, Suhonen sanoo.

Tiktakin jäseniä varjeltiin tarkoin pahimmalta ulkopuoliselta palautteelta. Bändin nettisivujen kysymys–vastaus-palsta seulottiin ennen kuin tytöt vastasivat kysymyksiin.

– Tiesimme silti, että meidän kohdallamme puhuttiin pahimmillaan siitä, että olemme nuoria tyttöjä ja seksuaalisten fantasioiden kohteita, emmekä muusikoita. Silti pahimmat palautteet poistettiin aina sivuilta, emmekä nähneet niitä, Suhonen kertoo.

Viihdeteollisuus on täynnä lapsitähtiä ja teini-idoleita, jotka eivät ole kestäneet nopeaa nousua julkisuuteen, pitkiä vapaita ja yhtäkkistä suosiota. Esimerkiksi dokumentti vaasalaisesta teinimetalliyhtyeestä Sturm und Drangista näyttää, kuinka yhtyeen nuorukaiset joivat ja hajottivat hotellihuoneita, kunnes keikkajärjestäjät alkoivat kieltäytyä konserttien järjestämisestä.

– Silloin, kun täytimme 18 vuotta, touhu olisi voinut lähteä helposti lapasesta. Yhtäkkiä olimme aikuisia ja saimme itse päättää kaikesta. Nipin napin täysi-ikäisiä ihmisiä, jotka ovat ammatiltaan keikkailevia muusikoita. Ilmaista viinaa joka puolella, paljon vapaa-aikaa ja toisaalta raskaita rundeja. Siinä olisi voinut käydä huonosti. Jos olisimme opetelleet alusta asti ryyppäämään keikoilla, emme olisi välttämättä tässä, Gargano sanoo.

Tiktak esiintyi viimeisen kerran vuonna 2007 neljän platinaa myyneen albumin jälkeen. Yhtye lopetti kesken kaiken, huipulla. Miksi?

– Aikansa kutakin. Olisimme voineet keikkailla vuoden tai pari, mutta viidenteen levyyn ei vain ollut motivaatiota. Lopettamisessa ei ollut draamaa, se oli yhteinen ymmärrys asiasta, Suhonen sanoo.

Suhonen alkoi Tiktak-uran jälkeen tehdä omaa musiikkia. Nyt hän on Mira Luodin kitaristi ja nauttii rivijäsenen roolista.

– Soitan ja laulan hitosti, mutta voin vain nauttia. Se ei ole minun bändini, saan vain tehdä sitä, mitä rakastan, Suhonen kertoo.

Gargano vietti vuosia pyristellen pois Tiktak-maineesta. Laulajan tunnistettava ääni miellettiin vuosikausia Tiktakin ääneksi. Kun Gargano halusi puhua toimittajille soolourastaan, häneltä kysyttiin vain Tiktakista.

Tiktak-menneisyys oli kuin leima, jota ei voinut pestä pois.

– Olin tehnyt pari vuotta ensimmäistä soololevyä. Sitten näin ensimmäiset arvostelut, eikä niissä puhuttu uudesta levystä sanallakaan. Kirjoitettiin, miltä Tiktak kuulosti, kuulostaako uusi tuotanto Tiktakilta ja niin edelleen. Se tuntui todella pahalta, loukkaavaltakin, Gargano sanoo.

Osallistuminen Vain elämää -sarjaan oli käänteentekevä päätös. Parasta, mitä laulaja sarjasta sai, ei ollut näkyvyys televisiossa, vaan menneisyyden palasten loksahtaminen paikoilleen. Ohjelmasta tuli hetki, jolloin hän sai ”repäistyä Tiktak-laastarin irti”.

Ennen ohjelmaa Gargano ei juuri jaksanut edes puhua Tiktakista, saati esittää bändin biisejä omilla soolokeikoillaan.

– Olen tehnyt hemmetin paljon töitä oman soolourani eteen. Paluu Tiktakin solistiksi on pelottanut, koska jos palaamme lavoille, tuleeko minusta ihmisten mielissä taas Tiktakin Petra? Vasta kuvauksissa tajusin, että olipa meillä hienoja biisejä, ettei Tiktak olekaan mikään taakka, Gargano miettii.

– Ja kun viime kesänä näin Ultra Bran comeback-keikalla, keskellä keltaisia sadetakkeja tajusin, etteivät hekään jää Ultra Braksi vaan jatkavat keikkojen jälkeen elämäänsä. Tajusin, että mekin voimme tehdä niin.

Tänä kesänä keikkalavoilla nähdään sellaisia bändejä kuin Neon 2, Raptori, Nylon Beat, Pikku G ja Neljä ruusua. Televisiossa pyörivät uusitut versiot Onnenpyörästä, Bumtsibumista, Kymppitonnista ja Napakympistä. Enää ei puutu kuin musiikkiohjelma Jyrki ja XL5-yhtyeen paluu.

Samaan sykliin mahtuu myös Tiktakin comeback. Mistä ysäribuumissa on kyse?

– Maailma on nyt niin täynnä kertakäyttöistä tavaraa, että buumit voivat syttyä vain vuorokaudeksi ja kadota. Yhteiskunta on nopea hektinen ja joka puolelta tulee jatkuvaa sometykitystä. Ehkä ysärissä on jotakin tuttua, turvallista ja lämmintä, jota ihmiset kaipaavat, Gargano miettii.

Tiktakin viimeisestä keikasta on kulunut jo yli kymmenen vuotta. Bändiä on pyydetty säännöllisesti takaisin lavoille, mutta aiemmin he eivät ole suostuneet tekemään comeback-keikkoja.

– Nyt ajankohta, aikataulut ja keikat osuivat yksiin. On tullut myös huonoja tarjouksia, joihin emme ole tahtoneet tarttua. Esimerkiksi ehdotus konserttisalikiertueesta ei ole tuntunut omalta, Suhonen toteaa.

Tiktak on kertonut julkisuudessa, ettei bändi aio tehdä uutta musiikkia. Miksi ei?

– Ei ole mitään jatkoa. Emme tee uutta musiikkia, emmekä keikkaile tämän enempää. Neljä keikkaa täysillä ja se on sitten siinä, Suhonen virnistää.