Thierry joutuu kyttäämään kaltaisiaan kaupassa – hahmo menisi täydestä Aki Kaurismäen elokuvassakin

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Kaupan laki

★★★★ Köyhien kyykytys taitaa olla ikuista, eikä se näyttäisi olevan kadonnut tämän päivän Suomestakaan. Stéphane Brizén elokuvassa teema toistuu Ranskassa. Viisikymppinen Thierry saa pitkän työttömyyden jälkeen paikan marketin myymäläetsivänä. Vincent Lindon tekee puhuttelevan roolin miehenä, joka joutuu kyttäämään ja pompottamaan kaltaisiaan. Hahmo menisi täydestä vaikka Aki Kaurismäen elokuvassa. Ensiesitys. (Ranska 2015)

Yle Teema & Fem perjantai 18.5. klo 21.00.

Mr. Right

★★★ Poikaystävä pettää Marthan, mutta tämäpä törmää paitsi kondomihyllyyn, myös Francisiin. Heppu on tosin jahdattu palkkamurhaaja, mutta kukapa olisi täydellinen? Romanttista komediaa ja toimintaelokuvaa on ympätty yhteen niin monesti, ettei Paco Cabezasin elokuva pääse yllättämään. Siinä on kuitenkin riemastuttavan Anna Kendrickin ja tanssahtelevan Sam Rockwellin pariskunta, mikä ei ole ihan vähän. Ensiesitys. (USA 2015)

TV5 perjantai 18.5. klo 21.00.

Charlie Countryman

★★★ Shia LaBeouf tuli vuosi sitten suomalaisille tutummaksi, kun hän osallistui taideprojektiin Lapin hirsimökissä ja Helsingin Kiasmassa. Fredrik Bondin elokuvassa hän matkusti melkein yhtä eksoottiseen paikkaan, Bukarestiin. Romanian arvaamaton arki jätti jälkeensä mustanhumoristiseen jännäriin, jossa muukalainen törmää kaunottareen (Evan Rachel Wood) ja tämän gangsteri-exään (Mads Mikkelsen). (USA/ Romania 2013)

Hero perjantai 18.5. klo 21.00.