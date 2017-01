The Sun: Saara Aallosta tulossa kaksiosainen dokumentti

Brittilehti The Sun kertoo, että Saara Aallosta ollaan tekemässä kaksiosaista dokumenttia. Siinä seurataan suomalaislaulajan elämää X Factor -kilpailun jälkeen.

Aalto saavutti suuren suosion sekä Suomessa että Britanniassa, kun hän sijoittui toiseksi Britannian X Factorissa viime vuoden lopussa.

The Sun -lehden kolumnistin Dan Woottonin mukaan pari tuotantoyhtiötä on kiinnostuneita projektista. Saara Aallon elämää on tarkoitus seurata elokuuhun saakka. Projektin aikana kuvataan Aallon levytyksien tekoa, fanitapaamisia sekä kotielämää.