The Beach Boys -legenda kohtasi viimein suomalaisyleisön Porissa

1960-luvun keskeisen amerikkalaisyhtyeen The Beach Boysin nokkamies ja yhtyeen suurimpien hittien säveltäjä Brian Wilson kipusi myöhään torstai-iltana Porin Kirjurinluodon lavalle. Wilson yhtyeineen esitti vuonna 1966 julkaistun klassikkoalbumin Pet Souds kokonaisuudessaan. Levyn suurimpia helmiä ovat sellaiset kappaleet kuten God Only Knows sekä Wouldn't It Be Nice.

Konsertissa kuultiin myös joukko kappaleita muilta The Beach Boysin albumeilta sekä Wilsonin soolotuotantoa. Kyseessä on Wilsonin ensiesiintyminen Suomessa.