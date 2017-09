Parasta on, kun katsojalla on kutkuttava tunne, että kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. Luurangot kolistelevatkin jo kaapin takana BBC:n mehukkaassa pikku palassa.

TV2:ssa keskiviikkona nähtävä uusi Inside No. 9 todella hemmottelee brittihuumorin ystävää. Itsenäisten, puoli tuntia kestävien tarinoiden yhteiset nimittäjät ovat asunto numerossa 9 ja mustan huumorin tyylilaji.

Kuusiosaisen sarjan avausjakso Kuin sardiinit purkissa (Sardines) laittaa ensi minuuteilla koetukselle katsojan käsityksen oman henkilökohtaisen tilan koosta. Englannin kielen sana 'awkward' kuvaa hyvin kiusallisen kankeaa sosiaalista tunnelmaa. Tukala alku vaihtuu pian jännityksen kihelmöintiin.

Kihlajaisjuhlan jäänsärkijäksi tarkoitettu leikki imaisee mukaan katsojan, joka nauttii ritisevän kuivasta brittihuumorista, nokkelasta sanailusta ja herkullisten tyyppien henkilögalleriasta. Roolituskin osuu sardiinipurkissa nappiin.

Kun loppuhuipennus on lähellä, ja viritys on laukeamassa, on vain vedettävä syvään henkeä: niinpä tietenkin!

Inside No. 9  TV2 keskiviikkona klo 20.30