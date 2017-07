Tässä sitä nyt on! – Ysärijyystöä Nallikarin etkoille ja jatkoille

Nallikari Summer Partyissa karkeloidaan dancemusiikin hengessä perjantaina ja lauantaina.

Oulussa esiintyvät muun muassa ysärihiteistään tutut E-Rotic ja Alexia ja Waldo’s People.

Jotta tunnelmaan virittäytyminen olisi mahdollisimman autenttista, kokosimme lukijoiden lähettämien ehdotusten pohjalta 20 kappaleen Spotify-soittolistan. Sitä kuunnellen on hyvä viettää sekä etkoja että jatkoja – ennen ja jälkeen Nallikariin menon.

Ehdotuksia soittolistalle tuli noin seitsemänkymmentä. Niistä Kalevan verkkotoimituksen musiikillinen iskuryhmä valitsi omasta mielestään osuvimmat. Soittolistaan pääset tästä.

Listalle kelpuutettiin vain yksi kappale per artisti – yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Haddawayn Life ja What is love olivat nimittäin raadin mielestä täysin ohittamattomat valinnat.

Listalle pääsivät luonnollisesti Nallikarissa esiintyvät E-Rotic, Alexia ja Waldo.

Ja tässä alla vielä lista tekstimuodossa:

Haddaway: What is love

Haddaway: Life

Culture Beat: Mr. Vain

Maxx: No more (I can’t stand it)

Ice MC: Think about the way

E-Type: Russian lulluby

Paradisio: Bailando

2 Unlimited: No limit

Captain Jack: Drill instructor

Corona: The rhytm of the night

Dr. Alban: It’s my life

Solid Base: Mirror, mirror

Mr. President: Coco jambo

Alexia: Summer is crazy

E-Rotic: Gotta Get It Groovin

Waldo: Feel so good

Pandora: Don't you know

Scooter: How much is the fish

Magic Affair: Omen III

Capella: Move on baby

