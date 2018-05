Taistelu Näsilinnasta 1918 uskaltaa tarttua sisällissodan traumaan – Melinin komppania hyökkää Tampereella

Elokuvat

Kingsman: Salainen palvelu



★★★ Aina niin siivo ja hillitty Colin Firth väläyttää hurjia superagentin otteita Matthew Vaughnin railakkaassa toimintakomediassa. Varsinaiseen sankarirooliin sovitellaan nuorta Taron Egertonia, jonka herrasmiesvakooja poimii salaiseen koulutusohjelmaan. Virtaa riittää kuin Niagarassa, mutta sarjakuvamainen, vastuuton väkivalta ei ole joka makuun. Häijyistä hankkeista vastaa Samuel L. Jackson. Ensiesitys. (Britannia/USA 2014)



Sub lauantai 5.5. klo 21.00.



Nebraska



★★★★★ Alexander Paynen Sidewaysissa tehtiin hykerryttävän alakuloista matkaa Kalifornian viinimailla. Melankolisen tien päällä hymyillään vienosti Nebraskassakin, mutta helteet vaihtuvat räntään. Bruce Dern on vanha, puolijuoppo Woody, joka ottaa tosissaan mainoskirjeen sanat ja lähtee miljoonavoittoaan noutamaan. Isä-poika-suhdetta päästään puntaroimaan, kun David (Will Forten) lähtee kaveriksi ja vahdiksi reissuun. (USA 2013)



Kutonen lauantai 5.5. klo 21.00.



Taistelu Näsilinnasta 1918



★★★ Claes Olsson uskalsi tarttua sisällisodan suomalaiseen traumaan. Tosin jonkin sortin turvaväliä hänenkin elokuvansa pitää. Nuorten sotilaiden yksinpuhelut kangistavat sitä ihan suotta. Nicke Lignell on yliluutnantti Melin, jonka johtama valkoinen komppania marssii ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta taistelemaan punaiselle, suomenkieliselle Tampereelle. Vihanpidon tolkuttomuudesta saadaan kyllä riittävästi näyttöä. (Suomi 2012)



TV1 lauantai 5.5. klo 22.00.