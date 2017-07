Tähtiin Luc Bessonin avaruusagenttina

Kaksi viikkoa ennen maailmanlaajuista ensi-iltaa näyttelijä Dane DeHaan on taas siellä, missä hänen uransa suurinta elokuvaa tehtiin. Valerian and the City of a Thousand Planets on Luc Bessonin ohjaama seikkailu, joka perustuu 1970-luvun ranskalaiseen tieteissarjakuvaan Valerian ja Laureline. Budjetti on Le Figaro -lehden mukaan 197 miljoonaa euroa.

– Tuntuu nostalgiselta palata tänne, DeHaan sanoo EuropaCorpin toimistolla Pariisin esikaupungissa Saint-Denisissä. Valerian kuvattiin viereisissä studiorakennuksissa keväällä 2016. Seuraavan reilun vuoden ajan siihen tehtiin erikoistehosteita. DeHaanin osalta kaikki alkoi jo alkuvuodesta 2015, kun hän sai puhelun Bessonin apulaiselta.

– Yhtäkkiä istun Bessonin kanssa aamiaispöydässä Brooklynissä, sadan metrin päästä kotoani. Hän oli tullut sinne asti kertomaan, että koko uransa ajan hän on halunnut tehdä Valerianista elokuvan ja päätti ottaa juuri minut rooliin, näyttelijä kertoo.

– Kuin olisin voittanut lotossa.

Rihanna oli ammattimainen

Besson tunnetaan eräänlaisena Ranskan Spielberginä, joka tekee fantasia-aiheista suurempia spektaakkeleita kuin Euroopassa on totuttu. Uransa alkupuolella hän rohkeni vaihtaa elokuviensa kielen englanniksi, vaikkei koskaan itse siirtynyt Hollywoodiin. Pierre Christinin ja Jean-Claude Mezieresin sarjakuvaan perustuva Valerian on tieteisideoiden ja Bessonille ominaisten liioittelujen ja visuaalisten leikkien sillisalaatti. Sen keskellä DeHaan ja Cara Delevingne näyttelevät keskenään flirttailevia avaruusagentteja.

– Meidän piti olla huippukunnossa, roolit edellyttivät sitä. En ole koskaan ollut niin hyvässä fyysisessä kunnossa. Treenasin kolme kuukautta ennen kuvauksia ja täällä menin joka aamu tuonne kuntosalille, DeHaan sanoo ja näyttää rakennuksen sisäpihan toiselle puolelle, jossa sali sijaitsee.

Näyttelijöihin lukeutuvat myös Clive Owen ja muusikko Rihanna, jonka roolihahmo on alamaailman klubilla esiintyvä muodonmuuttaja. DeHaan ylistää Rihannan ammattimaisuutta.

– Hänellä oli samaan aikaan käynnissä uuden levyn viimeistely. Päivisin teimme elokuvaa, iltaisin ja öisin hän oli musiikkihommissa, DeHaan kertoo.

– Oli huikeaa nähdä, miten hän studioille saapuessaan fokusoitui elokuvantekoon. Kun hän tekee jotain, hän omistautuu täydellisesti.

Menestys tuo valinnan vapautta

DeHaan, 31, ei ole uskoa viime vuosien tapahtumia todeksi. Hän nousi esille sarjoista True Blood ja Terapiassa. Viitisen vuotta sitten elokuvaura alkoi käynnistyä pikkuroolilla Steven Spielbergin Lincolnissa, jota seurasivat roolit Metallica-leffassa Through the Never ja pahisosa The Amazing Spider-Man 2:ssa. Valerianin menestyksestä riippuu, tuleeko DeHaanista Hollywoodin A-listan tähti. Missä hän itse uskoo olevansa viiden vuoden kuluttua?

– Jos olisit kysynyt tuota viisi vuotta sitten, olisin arvioinut pahasti alakanttiin, näyttelijä sanoo.

– Siksi en vastaa. Nämä viisi vuotta ovat olleet huikeat. Menestyksen myötä saan enemmän valinnanvaraa. Se on tärkeämpää kuin kuuluisuus.