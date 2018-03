Avara luonto: Sininen planeetta II on kuin taideteos, joka avaa vedenalaista elämää ennennäkemättömällä tavalla. Yle Areenassa on katsottavissa nyt kolme jaksoa seitsemästä. Jaksoista löytyy sekä suomeksi puhuttu että alkuperäinen, Sir David Attenboroughin luotsaama versio.

Supersankarin isot saappaat

Yliluonnollisen vahva ja viinaanmenevä supersankari Jessica Jones on palannut etsivätoimistonsa kanssa Netflixiin toiselle tuotantokaudelle. Ensimmäinen kausi tarjosi Marvel-universumin pelottavimman pahiksen, eli mielenhallitsija Kilgraven (David Tennant). Tarinan jatkolla on siis isot saappaat täytettävänään. Menestyspaineita lisää Netflixin parin viimeisen Marvel-sarjan floppaaminen.

Piilaakson valtataistelu jatkuu

Emmy-palkittu Silicon Valley aloitti jo viidennen kautensa HBO Nordicilla maanantaina. Sosiaalisesti kömpelöt altavastaajat yrittävät raivata tietä menestykseen Piilaaksossa, jossa kilpailu on kovaa ja mokailulta ei voi välttyä. Kännykkäsovellusta kehittävän kasvuyrityksen nörteistä isoimmaksi tähdeksi noussut T. J. Miller jätti sarjan, mutta loppuporukka naurattaa myös varmasti. Nyt työn alla on uusi internet.

Kauhean hauska uutiskertaus

Jos podet Noin viikon uutiset -ikävää, HBO:n talk show -helmi Last Week Tonight with John Oliver auttaa. Amerikkalaistunut brittikoomikko John Oliver avaa jenkkipolitiikan ja nykymaailman kauhistuttavan huvittavia kiemuroita joka viikko, ja jaksot tulevat HBO Nordicille maanantaisin. Uutissatiiri tarjoaa painavan asian lomassa huumoria. Sitä syntyy uutisten lisäksi omituisista tempauksista, jotka ottavat myös kantaa. Oliver on esimerkiksi ilmoittautunut leikkimielisesti mukaan Italian pääministerikisaan.