Suomalaiset viisufanit säväyttävät katsomossa Tom of Finland -hameillaan – nelikko varasi asunnon ja lennot jo heinäkuussa

Tänä vuonna suomalaisia euroviisufaneja näkyy Lissabonissa enemmän kuin monissa aiemmissa laulukilpailuissa. Suosio johtuu paikasta – ja Saara Aallosta.

Sokkeloiset kujat johtavat Lissabonin keskustan viereisen korkean kukkulan huipulle. Siellä majaansa pitää suomalaisten euroviisufanien joukko.

Tamperelaiset Sanna-Mari Mertaniemi, Heidi Okkonen, Mia Gerdt ja turkulainen Marja Räisänen varasivat viisuasunnon ja lennot jo viime vuoden heinäkuussa, kun tuli voittajamaa Portugalin vuoro järjestää laulukilpailu.

Ahkerat viisukävijät nauttivat Euroviisujen tunnelmasta vuodesta toiseen.

– Tämä on kuin eurooppalainen karnevaali, tulen tunnelman takia, kertoo Gerdt.

– Ei ole kyräilyä, täällä kaikki kannustavat muita, sanoo Okkonen.

Eikä viisuissa ole ördäystä, naiset painottavat. Yhteisöissä on tietenkin yhteinen puheenaihe, musiikki, laulut ja esitykset.

– Voi jutella kenen kanssa tahansa kadulla, ja vaikka ei vaihtaisi puhelinnumeroita, saman ihmisen voi nähdä seuraavana vuonna, Mertaniemi kertoo.

Tom of Finland -hameet käsitöinä

Naisporukan tunnistaa viisukatsomoissa omaperäisistä Tom of Finland -hameista. Ne on teetetty Heidi Okkosen äidillä ennen matkalle lähtöä Finlaysonin kankaasta. Kotimaa ei jää epäselväksi viisuväen joukossa.

– Kaikki tulivat sanomaan "Hello Finland!", Räisänen kertoo.

Naisten yllä on myös Lissabonin viisujen virallinen fanipaita ja paitaan kiinnitetään viisupinssejä. Katsomossa naiset heiluttavat monien viisumaiden lippuja, ei vain Suomen.

He menevät katsomaan viisufinaalia kaksi kertaa ja eri näkökulmista. Perjantaina naiset osallistuvat jury- eli tuomaristofinaaliin, jossa eri maat esiintyvät tuomaristolle ja Lissabonin viisuyleisölle. Tässä finaalissa tuomaristo antaa pisteet.

Lauantaina he jättävät varsinaisen finaalin areenalla väliin, mutta katsovat suoran lähetyksen viisuklubilla isolta valkokankaalta muiden fanien kanssa. Esitykset näyttävät erilaiselta livenä ja televisiolähetyksessä. He ovat siten jo valmiiksi jatkoilla viisujen jälkeen, sillä klubin paikat ovat kortilla.

Tänä vuonna Euroviisuissa on näkynyt enemmän suomalaisia kuin vuosikausiin. Joka puolella kuulee suomea ja näkee Suomen lippuja.

Siihen on naisten mielestä kaksi selvää syytä. Ensimmäinen on houkutteleva paikka, Portugali ja Lissabon. Toinen on Saara Aalto.

Tälle faniporukalle jo pelkkä paikka oli syy varata matkat heti ennen kuin edes Suomen esiintyjä oli tiedossa. Nyt he pohtivat, minne olisi kiva lähteä ensi vuonna.

– Kypros vai Israel? Kumpikin kävisi.

Saarassa parasta, että hän on halunnut tätä

Suomalaisten mielestä Saara Aalto on paras mahdollinen esiintyjä Suomelle. Hän osaa olla Euroviisuissa oikealla tavalla räiskyvä eikä jää ujostelemaan.

– Tämä on ollut Saara Aallon haave, hän pääsee nyt toteuttamaan unelmansa, sanoo Sanna-Mari Mertaniemi.

On ollut paljon eri maiden ja Suomen esiintyjiä, jotka ovat jännittäneet kovia paikkoja tai eivät ole välttämättä edes halunneet osallistua.

Saara Aalto sen sijaan pyrki viisuihin kahdesti sooloartistina, mutta ei päässyt. Nyt Yle ehti napata hänet Suomen edustajaksi, vaikka BBC:n pomot olivat kysymässä Aaltoa jo Britannian laulajaksi tämän vuoden viisuihin.

Naiset muistavat myös, miten Aalto pyrki jo teini-ikäisenä taitavana taustalaulajana mukaan Suomen viisuedustajaksi, kun hän kävi Madetojan musiikkilukiota Oulussa.

Sattumalta myös Sanna-Mari Mertaniemi ja Marja Räisänen ovat käyneet saman lukion kuin Aalto, eri aikana tosin.