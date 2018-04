Studiokierros päästää kurkistamaan Hollywoodissa kulissien taakse – mukana ovat tv-sarjojen sankarit eri vuosikymmeniltä

Universal Studios Los Angelesissa on tehnyt kuvauspaikoilla käymisestä oman tapahtumansa.

Studiokierroksella turisti pääsee tiirailemaan myös Alfred Hitchcockin kotitaloa.

Universal Studios Hollywood on itsessään kuin pieni kaupunki. Itse asiassa se näyttää monelta eri kaupungilta, jotka ovat elokuvista ja tv-sarjoista tuttuja.

Universal Studios on tehnyt Los Angelesissa kuvauspaikoilla käymisestä oman tapahtumansa. Studioiden kupeeseen on noussut teemapuisto, missä tv-sarjojen stuntit esittelevät temppujaan suurelle yleisölle. Tv-sarjojen sankarit eri vuosikymmeniltä kävelevät puistossa kiehtoen eri sukupolvia.

Oikea Boeing 747 on hajotettu studioalueelle. Siinä kuvataan lento-onnettomuutta.

Meksikolainen Manta González on jälleen kerran tullut lapsiensa kanssa Kaliforniaan puistokäynnille.

– Nautin tästä vielä ennemmän kuin omat lapseni, Gonzáles nauraa.

Hän ohjaa lapsensa puistossa pyörivien Simpsoneiden viereen ja alkaa ottaa valokuvia.

González on käynyt puistossa jo 10 kertaa.

– Pidän tästä hyvin paljon. Täällä on joka kerta jotain uutta. Tällä kertaa uutta oli kokea Hurjapäät-tv-sarja studiokierroksella, hän kertoo.

Suuntaamme siis mekin studiokierrokselle Gonzálezin kehottamana.

Vaunut kuljettavat autolla studiokierroksen yleisöä. Tässä vaunut menevät halleihin, jossa vaunussa olijat saavat 3D-kokemuksen Hurjapää-sarjasta.

Studiokierros on suosittu. Jonottaa saa tällä kerralla noin puoli tuntia, että pääsee nousemaan vaunuletkaan. Se kuljettaa meidät kulissien taakse.

Alkuun vaunut ajavat isojen messuhallien näköisten laatikkorakennusten välistä. Amerikkalaisen rennosti Mike-oppaamme kertoo, miten erilaisia maailmoja luodaan rakennusten sisään.

Valtava tasalattiahalli on kuvauksissa ihannetila, koska siellä kaiken voi rakentaa juuri sellaiseksi kuin itse haluaa. Oppaamme näyttää ruudulta Karibian kuumassa yössä rannalla juhlivia nuoria – kaikki on kuvattu elokuvaan näiden hallien sisällä.

Waterworld-showssa stuntit näyttävät temppujaan. Altaaseen on juuri lentänyt seinän takaa lentokone.

Osa kuvauksista tehdään silti edelleen ulkona. Tämä myös selittää, miksi elokuvateollisuus ylipäänsä aikoinaan päätyi Hollywoodiin.

Etelä-Kaliforniassa on lähinnä aurinkoisia päiviä, eivätkä sateet yllätä kovin usein. Siksi jo sata vuotta sitten elokuvien tekijät alkoivat siirtyä tänne New Yorkin lähistöltä New Jerseystä, jossa sadepäiviä on enemmän kuin riittävästi.

Tunnin ajelulla näemme kirjaimellisesti kulissien toisen puolen. Vaunumme kuljettavat meidät sadan vuoden takaisen New Yorkin kaduille. Osa rakennuksista on tyhjiä, osa vain suoria seinämiä, joita rautapalkit pitävät pystyssä.

Täällä kuvataan kertomuksia, jotka on sijoitettu New Yorkiin 100 vuotta sitten. Rautakehikko pitää yllä televisiossa kolmiulotteisilta näyttäviä kulisseja.

Seinämät on maalattu taloiksi.

– Ruudulla ne näyttävät aidoilta, kolmiulotteisilta taloilta, oppaamme kertoo.

Hän näyttää myös pieniä rakennuksia, jotka näyttävät tavallisilta toimistotaloilta. Aina ne eivät ole olleet toimistovirkailijoiden valtakuntia. Esimerkiksi 40-luvulla suuret elokuvatähdet tekivät monivuotisia työsopimuksia suurten studioiden kanssa.

Suuret nimet asuivat siksi näissä taloissa studioalueen sisällä.

– Tuossa talossa asui Alfred Hitchcock, Mike kertoo.

Koko kierros on rakennettu omaksi ohjelmanumerokseen.

Pari kertaa kesken kierrosta vaunut ajavat vaunuille tarkoitettuun välipysähdyshalliin ja meidän käsketään laittaa annetut 3D-lasit päähämme. Yhtäkkiä Jurassic Parkin dinosaurukset hyökkäävät kimppuumme. Vaunut tärisevät.

Toisissa halleissa joudumme maanjäristyksen uhreiksi ja pääsemme kokemaan villin taka-ajon. Tuuli tuntuu vaunujen avonaisista seinistä ja vettäkin pirskoutuu päälle.

Mel’s Dinner on aitoamerikkalainen 50-luvun tyylin ruokapaikka, jossa Hollywood-tähtiäkin käy syömässä.

Ajamme amerikkalaiselle pientalokadulle. Näkymä on tuttu Täydelliset naiset -sarjasta, jota studioilla on kuvattu.

Joukossa on taloja, joiden sisällä ei ole muuta kuin korkeintaan verhot. Joukossa on myös muualta tuotuja taloja. Kauniiden rakennusten pientaloidylli on silti vain yhden mutkittelevan tien pitkä.

Kiinalaisen teatterin edessä on betoniin ikuistettuja Hollywood-tähtien kädenjälkiä ja nimikirjoituksia.

Vähemmän rauhallisen näköinen ympäristö odottaa meitä kuitenkin seuraavaksi. Ajamme murskautuneen Jumbo Jetin viereen.

– Tämä on aito lentokone, joka ostettiin tänne, kun se oli poistettu käytöstä. Kone hajotettiin. Maassa murskana olevan rungon ja hajonneiden istuimien seassa on kuvattu lento-onnettomuutta, opas kertoo.

Kuolema on läsnä myös läheisessä pikkulammessa. Pinnalla näkyy hain evä. Täällä kuvattiin, kuinka tappajahai päätti uhrinsa päivät.

Vielä ennen kierroksen loppua pääsemme todistamaan yllätystulvan, joka hyökyy yllättäen pikkukaupungin kaduille. Sprinklerit saavat yllemme sateen. Tämä sentään on vain kierrätettyä vettä.

– Aikoinaan mustavalkoelokuvissa käytettiin maitoa sateessa. Valkokankaalla se näytti paremmalta, opas kertoo.