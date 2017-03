Springsteen-kitaristi Little Steven Puistobluesiin

Kitaristi, lauluntekijä Little Steven saapuu yhtyeineen Puistobluesin pääesiintyjäksi 1. heinäkuuta. Artisti esiintyy Järvenpäässä torvisektiolla ja taustalaulajilla vahvistetun The Disciples of Soul -yhtyeensä kanssa.

Bruce Springsteenin E Street Bandin perustajajäsen Little Steven keikkailee Puistobluesin mukaan ensimmäistä kertaa sooloartistina Suomessa.

66-vuotias Little Steven alias Steven Van Zandt kokosi 1980-luvun bändinsä viime vuonna uudestaan.

Muusikon uransa ohella monilahjakkuus tunnetaan niin ihmisoikeusaktivistina kuin näyttelijänäkin tv:n Sopranos-mafiasarjasta (1999-2007) ja Lilyhammer-sarjasta (2012-2014).

Puistoblues järjestetään tulevana kesänä jo 40. kerran.