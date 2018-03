Shape of Water voitti eniten Oscareita

- Paras elokuva: Shape of Water.

- Paras ohjaus: Guillermo del Toro elokuvasta Shape of Water.

- Paras miespääosa: Gary Oldman elokuvasta Synkin hetki.

- Paras naispääosa: Frances McDormand elokuvassa Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri.

- Paras alkuperäinen käsikirjoitus: Jordan Peele elokuvasta Get Out.

- Paras naissivuosa: Allison Janneyelokuvassa I, Tonya.

- Paras miessivuosa: Sam Rockwell elokuvasta Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

- Paras kuvaus: Roger Deakins elokuvasta Blade Runner 2049.

- Paras sovitettu käsikirjoitus: Call Me By Your Name.

- Paras lyhytelokuva: The Silent Child.

- Paras dokumentti: Icarus.

- Paras lyhytdokumentti: Heaven is a Traffic Jam on the 405.

- Paras animaatio: Coco.

- Paras lyhytanimaatio: Dear Basketball.

- Paras vieraskielinen elokuva: Fantastinen nainen.

- Paras laulu: Remember Me elokuvasta Coco.

- Paras lavastus: Shape of Water.

- Paras puvustus: Phantom Thread.

- Paras maskeeraus: Synkin hetki.

- Parhaat erikoistehosteet: Blade Runner 2049.

- Parhaat äänitehosteet: Dunkirk.

- Paras äänitys: Dunkirk

- Paras leikkaus: Dunkirk