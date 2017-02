Sabaton tähdittää Tuska-festivaalin perjantaita

Ensi kesän Tuska-festivaalin perjantain pääesiintyjä on ruotsalaisyhtye Sabaton, festivaali kertoo. Lauantaina esiintyy muun muassa Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, joka tekee kesällä paluun keikkalavoille. Yhtye esiintyy ennen Tuskaa myös Provinssissa.

Myös jyväskyläläinen Lost Society kuuluu Tuskan lauantain esiintyjiin.

Koko festivaalin pääesiintyjäksi on jo aiemmin ilmoitettu HIM. Tämä on yhtyeen ensimmäinen Tuska-keikka.

Festivaaleille on kiinnitetty lisäksi muun muassa Suicidal Tendencies, Mayhem ja Mokoma.

Metallimusiikin festivaali Tuska järjestetään Helsingin Suvilahdessa 30.6.-2.7.