Saara Aalto valloitti oululaiset torijuhlassa

Britannian X Factorissa toiseksi tulleen Saara Aallon kunniaksi järjestetty torijuhla keräsi runsain mitoin väkeä Oulun kauppatorille keskiviikkoiltana. Oulussa hehkutettiin tapahtuman olleen "se oikea" kotiinpaluujuhla, koska Aalto on kotoisin Oulunsalosta, joka on nykyisin osa Oulua.

Aalto hämmästeli kirpeässä pakkassäässä, kuinka paljon ihmisiä oli saapunut torille häntä katsomaan. Hän kertasi lavalla kokemuksiaan X Factorissa. Aalto arveli olleensa monelle britille ensikosketus Suomeen, mutta kiinnostus Suomea kohtaan kasvoi kisan edetessä.

Aalto sanoi, että vaikka maailmalla huomaa, kuinka kaukana Suomi on kaikesta, voimme pärjätä siinä missä kuka tahansa.

- Se on sitä sisua, Aalto sanoi.

Aalto lauloi tapahtumassa X Factorissa esittämiään lauluja, kuten Frozen-elokuvasta tutun Let It Gon ja Björkin version kappaleesta It's Oh So Quiet.

Aalto sai Oulun kaupungilta 5 000 euron stipendin, ja sanomalehti Kaleva palkitsi hänet vuoden julkisuusteosta.

Lisäksi Aallon käymä Madetojan musiikkilukio palkitsi hänet vuoden madetojalaisena. Palkinto on uusi.