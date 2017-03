Laulaja Saara Aalto iloitsi keskiviikkona voimaan tullutta tasa-arvoista avioliittolakia Twitterissä. Samalla hän kosi tyttöystäväänsä Meri Sopasta.

"Would you marry me?", Saara kirjoitti englanniksi.

Same sex marriage is legal in Finland today!!! 🎉🎉🎉🎉❤️❤️❤️ would you marry me @MeriSopanen 😘😘? — Saara Aalto (@saaraaalto) March 1, 2017

Aalto ja Sopanen ovat olleet kihloissa viime syksystä saakka. Tuolloin Aalto kertoi Sopasen kosineen häntä.