Saara Aalto kommentoi Lissabonista: "Esityksessä on monia vaaran paikkoja"

Juuri ennen h-hetkeä show on koossa. Saara Aalto on valmis toteuttamaan unelmansa ja voittamaan Euroviisut. "Mä vaan meen ja teen, ja se on kivaa!"

Tulevana tiistaina Saara Aalto pääsee vihdoin toteuttamaan unelmansa ja edustamaan Suomea Eurovision laulukilpailun ensimmäisessä semifinaalissa. Aallon viisukappaleen esitystä on muutettu paljon siitä, mitä näimme Uuden Musiikin Kilpailussa.

Edelleen mukana on kaksi taustalaulajaa ja kaksi tanssijaa. Viisuihin sopivasti esitys on kokonaisuutena näyttävä, ja siinä tapahtuu paljon.

Saara Aalto myöntää itsekin, että esityksessä on monia vaaranpaikkoja. Välillä hän on pää alaspäin, ja esityksen lopussa hän putoaa tanssijoiden käsivarsille.

– Samalla, kun mun pitää pystyä suorittamaan laulu todella hyvin, mä menen pää alaspäin tai mua irrotetaan jostain vyöstä. Se on haastavaa, mutta se siinä on kivaa, Aalto kommentoi toisten harjoitusten jälkeen.

Monsters on hänelle erittäin henkilökohtainen kappale. Lissabonin pressitilaisuuksissa Saara Aalto on kertonut kansainväliselle medialle, kuinka kappaleen sanat ovat kuin suoraan hänen elämästään. Hän ei enää pelkää olla oma itsensä, vaan hän elää omaa elämäänsä ja päättää siitä itse.

Tasokas viisuvuosi tuo paineita

Jos Aalto selviää tiistain semifinaalista jatkoon, kilpailee hän lauantaina viisuvoitosta. Aalto ei ole ehtinyt tutustua muiden maiden kilpailukappaleisiin, mutta on kuullut tason olevan tänä vuonna erittäin hyvä.

– Olen kuullut ja käsittänyt, että tämä on tasokas vuosi, mikä on tosi ihanaa. Jos Euroviisujen taso joka vuosi kasvaa, niin sehän on mahtava juttu.

Tasokas kilpailu tuo myös paineita, mutta Aalto on pyrkinyt unohtamaan ne.

– Tänä vuonna en ole halunnut liikaa seurata. Ihmismieli on niin outo, kun se helposti alkaa miettimään ja vertailemaan. Mutta sitten tajuaa sen realiteetin, että enhän minä voi tehdä muuta kuin mun esityksen niin hyvin kuin mä sen teen. Se riittää, mihin se riittää, Aalto pohtii.

Hän ei ajattele myöskään mahdollista viisuvoittoa liikaa.

– Euroviisut ei ole kuitenkaan sellainen kilpailu, missä se voitto on tärkeintä. Tämä on enemmän festivaali tai hyvä konsertti, joten on pakko yrittää tehdä sillä asenteella.

"Tuntuu kuin olisin leirillä"

Lissabonissa Aalto ei ole ehtinyt keskittyä nähtävyyksiin. Viisumatka on kuitenkin tuntunut kuin lomalta verrattuna arjen kiireisiin.

– Tuntuu, ettei päässä ole nyt muita asioita. Olen tottunut siihen, että minulla on aina monta työjuttuja päällekkäin, ja nyt on vaan tämä. Minusta tuntuu kuin olisin leirillä. Minulle annetaan tietty ohjelma, mutta minun ei tarvitse itse hirveästi miettiä mitään. Mä vaan meen ja teen, ja se on kivaa, Aalto kertoo Lissabonin pyörityksestä.

"En voi tehdä muuta kuin mun esityksen niin hyvin kuin mä sen teen. Se riittää, mihin se riittää", Saara Aalto kertoo henkisestä valmistautumisestaan tulevaan viisusuoritukseen.

Kokonaan hän ei kuitenkaan ole päässyt Lissabonissakaan eroon viisujen ulkopuolisista töistä. Aallon X Factor -kilpailun mentoroitava Tika Liljegren lensi Portugaliin Aallon mukana. Lissabonissa kuvattiin inserttejä sunnuntaista finaalia varten.

Kun Liljegren kilpailee X Factorin finaalissa Suomessa sunnuntaina, Aalto osallistuu euroviisujen avajaisseremoniaan.

"Kaikki on auki"

Euroviisujen jälkeen Aalto kääntää uuden sivun elämässään, mutta lauantai-illan tulos kertoo varmasti paljon siitä, mikä siellä odottaa.

Aalto julkaisi kuudennen studioalbuminsa Wild Wild Wonderland huhtikuun lopussa. Tulevaisuudesta hän ei osaa vielä sanoa paljon mitään.

– Nyt tuntuu, että kaikki on tosi auki, hän kommentoi.

Saara Aallon tuntien jotain on varmasti kuitenkin jo suunniteltuna.