Ruotsalaisfanit uskovat Saara Aaltoon: "Suomen laulu on parempi radiossa kuin Ruotsin"

Ruotsalaiset Ida-Maria Kejonen ja Frida Karlsson saapuivat Euroviisujen ensimmäiseen semifinaaliin Suomen ja Ruotsin liput heiluen. Tukholmassa asuvan Kejosen äiti on suomalainen.

Tiistai-iltana he kannustavat Saara Aaltoa ja Suomea, sillä Ruotsin Benjamin Ingrosson esityksen vuoro on vasta torstain semifinaalissa.

– Suomi on parempi kuin Ruotsi. Suomen laulu on parempi radiossa. Molemmilla on hyvä live-esitys ja rytmi, arvioi Kejonen.

Kaksikko arvioi, että Suomi menee kirkkaasti finaaliin. Lopullinen sijoitus on kymmenen joukossa.

– Suomella on mahdollisuus voittaa, sanovat Kejonen ja Karlsson.

Naiset ovat nyt kolmatta kertaa Euroviisuissa, mutta ensimmäistä kertaa Ruotsin rajojen ulkopuolella. He ovat olleet aiemmin Tukholman ja Malmön kisoissa.

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali alkoi kello kymmenen Suomen aikaa. Saara Aalto laulaa kappaleen Monsters.

Yhdeksäntoista semifinalistin joukosta valitaan eri maiden tuomaristojen ja yleisön äänillä kymmenen finalistia. Saara Aalto esiintyy viimeisten joukossa numerolla 15.