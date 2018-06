Riehakkaat morsiusneidot innostuvat juhlimaan väljähtäneessä polttarikomediassa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Polttarittaret

★★ Aina joskus pätevä, valovoimainen tähti tai pari onnistuu lataamaan hohtoa heppoisempaankin elokuvaan. Ikävä kyllä Polttarittarissa ei käy niin. Rebel Wilson esittää Beckya, joka pyytää Kirsten Dunstia, Lizzy Kaplania ja Isla Fisheriä morsiusneidoikseen häihinsä. Nelikolla on komediakokemusta, mutta läskijutut, kakkavitsit ja tympeät tyypit saavat kaipaamaan Morsiusneitojen tai vaikka Kauhean kankkusen polttariseurueita. (USA 2012) Liv tiistai 5.6. klo 21.00

Syntipukki

★★★★ Matti Kassila ohjasi toisen filmisovituksen Agapetuksen näytelmästä, jossa nuoresta maalaistollosta leivotaan helsinkiläisen tavaratalon yleishaukuttava. Lasse Pöysti säteilee pyhää yksinkertaisuutta roolissa, mutta kiitos kuuluu koko joukkueelle. Hannes Häyrinen, Toivo Mäkelä ja Marjatta Kallio ovat irtonaisella päällä henkilökunnan edustajina. Jälkimmäisellä on vielä kivat vispilänkaupat johtaja Rolf Labbartin kanssa. (Suomi 1957) TV1 tiistai 5.6. klo 13.20

The Wolfman

★★★ Ihmissusijuttuihin on vaikeata kehitellä uusia ulvaisuja. Täysikuut, karvoituksen liikakasvut ja villin luonnon kutsut on nähty niin kauan kuin lajia on harrastettu. Joe Johnstonin kauhujännäri pitäytyy perinteessä, mutta palikat ovat pätevästi kohdallaan. Ja Benicio Del Torolla on niin synkeä muoto, ettei hurjia tehosteita oikeastaan tarvittaisikaan. Brittiläisessä kotikartanossa odottavat Anthony Hopkins ja Emily Blunt. (USA 2010) TV5 tiistai 5.6. klo 21.00