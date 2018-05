C. B. Strike

★★★ Jälleen kerran saamme nähdä salapoliisisarjan, jossa pääosassa on vähän hukassa oleva mies. Monessa koeteltu formaatti toimii kuitenkin ihan hyvin myös tässä Robert Galbraitin kirjoittamiin dekkareihin perustuvassa suoratoistopalvelu HBO Nordicin sarjassa.

Robert Galbrait on salanimi. Oikea kirjoittaja on parhaiten Harry Potter -kirjasarjasta tunnettu J.K. Rowling.

Galbraitin tekemiksi merkityt kolme teosta Käen kutsu, Silkkiäistoukka ja Pahan polku on julkaistu myös suomeksi.

Pientä ja rähjäistä etsivätoimistoa Lontoossa pyörittää Afganistanin sodan veteraani Cormoran Strike (Tom Burke). Hänellä on hyvä havaintokyky ja suhteita. Isä on kuuluisa rockari. Aiemmin Strike on ollut sotilaspoliisissa tutkijana.

Ensimmäisissä jaksoissa selvitellään Lula Landryn kuolemaa. Ei ole mikään juonipaljastus, että Strike ratkoo monimutkaisia tapauksia, koska harvassa ovat ne salapoliisisarjat, joissa yksityisetsivältä jäisi rikos selvittämättä.

Asioiden hoitamiseen tarvitaan apua. Sitä antaa topakka ja älykäs nuori nainen Robin Ellacott. Roolissa on Holliday Graiger.

Sarja on perinteistä tarinankerrontaa, toimivaa mutta yllätyksetöntä. Tyyliä tukee myös se hauska yksityiskohta, että Strike kuljettaa mukanaan lehtiötä, johon hän kirjoittaa muistiinpanoja. Ne ovat yleensä yksisanaisia.

Suoratoistopalvelu HBO Nordicilla nähtävä sarja koostuu seitsemästä tunnin jaksosta.

HBO Nordic, 1. kausi 18.5.