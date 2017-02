”Ratiomies” Murosen Kari huolissaan: Vieläkö Raahen Wanha Herra on tallessa?

Putous-ohjelman sketsihahmokilpailussa mukana olevalla "Ratiomies" Murosen Karilla on juuret tiukasti Pohjois-Pohjanmaalla Raahessa. Alati juontava ”Ratiomies” ehti kaiken kiireen keskellä kertoa Kalevalle hieman tarkemmin suhteestaan kotikaupunkiinsa.

Olet kertonut olevasi lähtöisin Raahesta, mutta puheesi ei puhdasta Raahen murretta ole. Onko elämä Etelä-Suomessa huuhtonut kokonaan Raahen murteen miehen mielestä?

– Ja sieltä lasahtiki mahollisen tarkka kymysys ja vastaus tullee täsä: Meikämantoliini on kotosin Raahesta, elikkäs kiikkikii kiikkikii, matkamiehen tie on vieny nii monien mutkien kautta Järvenpäähän elikkäs Jäketsuikkeliin, että sieltä sun täältä on kertyny murretta mukkaa ja erillaisia sanontoja myös, eli se on allsprite or kokakola, vaa eipä mittää etteenpäi ja seuraavaksi tullee Wiskarin Artun Kahavimaito viiennentoista kerran tännää, ja sitä myöte mahollisen paljon terveisiä raahelaisille ja kaikille paikallisille kolleekoille, Lieteen Terolle etenkin, Ae että.fi.

Miten luonnehtisit kotikaupunkiasi nyt, Etelä-Suomeen päätyneenä entisenä raahelaisena?

– Raahetsuikkeli – siinä se on mahollinen paikka. Mahollisen mukava paikkakunta, ae että, se on jetsulleen näin.

Käyt kuulemma edelleen usein Raahessa. Onko sinulla Raahessa ja lähialueilla joitain suosikkipaikkoja, joissa on aina päästävä käymään?

– Meikämantoliini tykkää golffata, elikkäs Raahentienoon Golfissa ollaa monet kerrat Himo-Timon ja PPP:n elikkäs Pallonpotkija-Paten kansa pellailtu. Oho, siinä pääsi sisäpiirivitsi, toivottavasti nyt ei kukkaa pahottanu mieltänsä. Ja meikämantoliinin lempikapakki on Ottopoika, sielä viime joulunakkii istuttii ja glökiä vejettiin. Muita suosikkipaikkoja on ainakin Ruiskuhuone, tornitalon kiinalainen ja kesälä on kylä aivan pakko päästä Rantajatseihin. Ja välilä pittää karrauttaa Nissanilla Siikajoen Huitsin Nevadaan lurrauttaa Wiskarin Arttua karaokesa.

– Ja niihä se on, että paari syö miestä vaan ei mies paaria, ja se on jetsulleen näin ja 80-luvulla meikämantoliini lähestulkoon asu Lissun Messisä, ja sielä sai alakunsa Murosen alttereko elikkäs MC Ratiomies, ae että. Straight outta Raahetsuikkeli. Ja se on jetsulleen näin.

Raahesta on ponnistanut radioaalloille muitakin, esimerkiksi Pertti Salovaara. Teissä vaikuttaa olevan jotain samaa, joten oletteko mahdollisesti tuttuja keskenänne?

– Ja siellä lasahtiki mahollisen tarkka havvainto, elikkäs Salovaaran Pertti on meikämantoliin vanha lapsuuenystävä Raahesta ja kolleeka. Pertti oli enempi mahottoman paikan miehiä ja meikämantoliini mahollisen, ni ajjau'uttiin eri stutioihin. Mahollisen mukava mies ja hyvä ystävä vieläkin, terveisijä vaan kolleekalle. Ae että.

Olet kova lähettämään terveisiä. Haluaisitko vielä kerran lähettää terveisiä Raaheen?

– Mahollisen mukavia päiviä kaikille raahelaisille. Ja Wanahalle Herralle myöskin terveisijä, vieläkö se on tallesa? Himo-Timo yritti sen kerran varastaa, vaan onneksi jäipi kiinni. Jeespokspalalaikka. Ae että.

”Ratiomies” Murosen Kari on näyttelijä Minka Kuustosen ideoima ja esittämä sketsihahmo MTV3:n Putous-ohjelmassa.