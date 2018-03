Mikko Kuoppala eli Pyhimys aloitti rap-uransa Malminkartanon tee se itse -meiningeistä. Jo ensimmäisen oman levyn piti olla poikkeus oman aikansa rap-kentässä. Sillä tiellä Pyhimys on edelleen.

Pyhimyksen Tapa poika -albumin julkaisussa noudatettiin poikkeuksellista strategiaa. Helmikuun lopulla kauppoihin tullut levy esitettiin livenä faneille jo marraskuussa ennen kuin se oli edes lopullisesti valmis.

Tapahtuma Helsingin Valkoisessa salissa myytiin loppuun alle minuutissa. Myös albumin singlelohkaisut ovat olleet menestyksiä.

Suomiräpin konkari Pyhimys, oikealta nimeltään Mikko Kuoppala, aloitti Tapa poika -albumin tekemisen jo ennen edellisen Pettymys-levyn ilmestymistä vuonna 2015.

Hänen tapauksessaan uuden levyn työstäminen alkaa kokonaisuuden hahmottamisella ja yksittäiset kappaleet tipahtelevat sitten pikkuhiljaa.



Yhteiskunnalliset teemat esillä

Tuttuun tapaan levyn keskiössä on yhteiskunnassa ja omassa elämässään yksinäinen ja ahdistunut minähahmo. Tällä kertaa teemoina korostuvat nykyaika ja sukupolvikokemukset.

– Millaista on aikuistua tällaisessa internet-ajassa ja ylipäätään, mitä tämä sukupolvi kokee merkitykselliseksi ja omaksi merkityksekseen. Ja mikä meidän vastuumme yhteiskunnasta on, Kuoppala luettelee.

Albumin teema ei silti ole yksiselitteinen.

– Jonain toisena päivänä selittäisin tämän levyn teeman toisella tavalla, Kuoppala sanoo.

– Se on enemmänkin mielikuva tai visio, jonka haluaa tuoda tietyllä tavalla todeksi. Mutta mistä se mielikuva on tullut ja mistä olen saanut päähäni, että tämä on kahden vuoden työn arvoinen teema, en osaa sanoa.

Pyhimyksellä on omanlainen tapansa tarkastella maailmaa. Muiden räppärien ja artistien tekemiset eivät teksteihin vaikuta. Korkeintaan Kuoppala pitää huolen, ettei ainakaan tee sellaista, mitä kaikki muut tekevät juuri sillä hetkellä.

– On räpille leimallista, että kun Amerikasta tulee joku virtaus, hirveän iso osa tekijöistä tarttuu siihen. Se on vähän puuduttavaa eikä kestä aikaa.

Urheiluseurat eivät kiinnostaneet



Malminkartanossa Helsingissä varttuneen Kuoppalan oma innostus räppiä kohtaan tuli aikanaan osana tee se itse -lähiökulttuuria.

– Emme halunneet mennä mihinkään urheiluseuraan, niinpä rupesimme skeittaamaan. Ja kun emme halunneet mennä kuvaamataidon kurssille, teimme graffiteja.

– Rap on sitä do it yourself -musaa, mihin hiphop-kulttuuri perustuu, ja mistä se Jenkeistäkin tulee. Jos siellä lähiön lapsilla ei välttämättä ollut mahdollisuuksia, meillä ei ollut halua kuulua mihinkään kollektiivisiin ja normatiivisiin yhteisöihin. Se oli hyvä ja helppo tapa ilmaista itseään.

Kuoppalan täysi-ikäistymisen aikoihin pari merkittävää seikkaa ohjasivat harrastusta kohti vakavampaa tekemistä.

Ensin valkoinen räppäri Eminem nousi valtavirtaan. Toiseksi alkoi olla esimerkkejä siitä, että suomenkielistä räppiä saattoi tehdä kuulostamatta Raptorilta.

Kavereiden mentyä armeijaan Kuoppala ajatteli kokeilla jotain erilaista. Projektin piti olla poikkeus, joten se sai nimen Poikkeustapaus.

– Se oli eka kerta, kun tein itselleni tai omista syistäni enkä miettinyt, mitä muut ajattelevat. Se oli tietyllä tapaa Pyhimyksen synty. Siinä oli fiiliksiä, jotka eivät siihen aikaan olleet räpissä kovin yleisiä, hän kertaa.

– Tavallaan olen tehnyt sitä levyä uudestaan ja uudestaan – vaikkakin aina uudella kulmalla, että en kuulostaisi samalta.

Pyhimys alias Mikko Kuoppala keikkailee 45 Specialissa Oulussa lauantaina ja sunnuntaina. Lauantain keikka on loppuunmyyty.