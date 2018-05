Puoliväliin ehtinyt megasarja Westworld on päässyt vauhtiin ja ansaitsee viisi tähteä

Aivan umpitylsä ja päätön, mukamas älykäs sarja. Tämä on just sitä tyyppiä, mitä hifistellään kun ollaan olevinaan mukamas jotenkin parempia kun "ymmärretään" jotakin tuosta kaahotuksesta. "Westworldilla on kuitenkin syvempi merkitys, joka alkaa avautua sarjan edetessä." Niin just joo, jatkuvaa arvotusta mistä tuskin edes käsikirjoittajatkaan tietää mitä ovat tekemässä.