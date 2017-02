Prinsessa Estelle juhli viisivuotispäiväänsä

Prinsessa Estelle juhli torstaina viisivuotispäiväänsä. Juhlan kunniaksi Ruotsin hovi esitteli uusia kuvia nauravasta prinsessasta. Päivänsankarin mahdollisista juhlista ei kerrottu julkisuuteen. Hovi tiedotti vain, että perhe on yksityisellä matkalla.

Estelle on kruununprinsessa Victorian ja hänen puolisonsa prinssi Danielin esikoinen, ja hänen on määrä aikanaan periä kruunu äitinsä jälkeen. Victorialla ja Danielilla on myös poika, prinssi Oscar, joka täyttää pian vuoden.

Estellen kuvista nousi Ruotsissa pienimuotoista keskustelua, sillä muun muassa kuninkaallisiin keskittyvä Svensk Damtidning kertoi kuvien olevan jo viime lokakuulta, jolloin kuvattiin muun muassa perheen joulutervehdykset.

