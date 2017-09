Poptähti Robinin kokoelmalevy julkaistaan lokakuun lopulla

Tauolle jäävä poptähti Robin julkaisee ensi kuussa kokoelma-albumin. Me tehtiin tää 2012-2017 -levy julkaistaan 27. lokakuuta.

Kokoelman kappalelista on Robinin käsialaa ja kattaa koko hänen tähänastisen uransa, kertoo Universal Music Finland. Mukana on kappaleita Frontside Olliesta uusimpaan Me tehtiin tää -singleen.

Kokoelma julkaistaan päivää ennen kuin Robin nousee viimeistä kertaa Helsingin areenan lavalle ennen taukoa. Liput areenakeikalle varattiin loppuun muutamassa minuutissa, kun ne tulivat elokuussa myyntiin.