Pohjoisen valkeat yöt tekevät kepposet univelkaiselle rikostutkijalle norjalaisessa murhajännärissä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Insomnia

**** Jos joku valkean yön kukkuja kaipaa kohtalotovereita, niin tässä olisi. Erik Skjoldbjærg ohjasi vahvasti paikallisen norjalaisjännärin, jossa kaksi oslolaista rikostutkijaa saapuu pohjoiseen Tromssaan selvittämään nuoren tytön murhaa. Stellan Skarsgård esittää sitä huonounisempaa, jonka mieli käy kierroksilla ja univaje kirvelee silmänurkissa kuin itkemätön itku. Moraali ja pinna venyvät, kunnes napsahtavat poikki. (Norja 1997) Yle Teema & Fem maanantai 4.6. klo 22.55

The Great Gatsby - Kultahattu

** Hapankorpun ystävän on vaikea niellä, saati sulatella Baz Luhrmanin elokuvia: niissä on pukuloistoa, hittiparaatia ja hattaraa enemmän kuin Euroviisuissa. Sitä herkkua on tarjolla F. Scott Fitzgeraldin klassikkoromaanin sovituksessa, jossa 1920-luvun jazzkausi kuplii pinnallisesti. Leonardo DiCaprion esittämän miljonäärin makeaa elämää maistavat serkukset Tobey Maguire ja Carey Mulligan. (USA 2013) Nelonen maanantai 4.6. klo 21.00

Reppurit reissussa

* Berliini on hieno, persoonallinen kaupunki, mutta harvemmin sieltä haetaan tunnelmia elokuvaan – varsinkaan amerikkalaiseen. Ken Scottin ohjaamassa komediassa sinne kuitenkin mennään, mikä onkin ainoa syy katsoa tämä puuduttava, väkinäisen roisi vetkuttelu. Vince Vaughn on oman firman perustanut heppu, joka lähtee turhan vanhan Tom Wilkinsonin ja liian nuoren Dave Francon kera hiomaan diiliä Saksaan. Ensiesitys. (USA 2015) Sub maanantai 4.6. klo 21.00