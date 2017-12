Päivän leffat: Nuoruuden krapulaa potevalla Krisulla on kiire toteuttaa unelmansa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme torstain kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Wendy and The Refugee Neverland

★★ Eilen Maria Ylipäällä oli kolmenkympin kriisi musiikkielokuvassa Ollaan vapaita. Yhtä luontevasti ei kuvio toistu Olli Ilpo Salosen bänditarinassa. Minka Kuustonen esittää ikikrapulaista solisti Krisua. Tällä on kiire toteuttaa unelma läpimurrosta ennen kuin tasavuosiluku tulee vastaan. Indie-henkinen poukkoilu Helsingissä sisältäisi hyviä hetkiä noin puolta lyhyempään elokuvaan. Ensiesitys. (Suomi 2017)

TV2 torstai 28.12. klo 22.00

Kummisetä

★★★★★ Taas on aika esittää tarjous, josta on mahdoton kieltäytyä. Francis Ford Coppolan mafiaeepos käynnistyy vihlovan hartaalla episodilla, jossa Marlon Brando pitää ikimuistoisesti komentoa Don Corleonena. Sisilialaissukuisella patriarkalla on kaksi perhettä: se virallinen ja rikollinen. Niiden yhdistelmä ei säästä edes suvun valkeaa lammasta, sotasankari Michaelia. Al Pacino tekee huomisessa kakkososassa väkevän paluun. (USA 1972)

Nelonen torstai 28.12. klo 21.00

Uhrauksia vapaudelle

★★★ Suomi-pojat maailmalla, osa 5: Mikko Nousiainen ja Antti Luusuanniemi tavataan saksalaisupseereina heti Rade Serbedzijan elokuvan ensi minuuteilla. Puvut ovat pykälässä ja ilmeet tuikeat. Ohjaaja esittää makedonialaista vastarintamiestä, joka puuhaa vaarallisia toisen maailmansodan vuonna 1941. Tragiikan keskellä kerrotaan 11-vuotiaan Zoranin (David Todosovski) kasvutarinaa. Elämä etenee. Ensiesitys. (Kroatia/Suomi 2016)

TV1 torstai 28.12. klo 23.25