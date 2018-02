Päivän leffapoiminnat: Kolme aikuista naista joutuu totuttelemaan teini-ikäseen yllätyssiskoon

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme keskiviikon kiinnostavinta tv-elokuvaa

Siskokset

*** Hirokazu Kore-edan ohjaama sisarustarina on juuri sellaista humanistista, sympaattisen nöyrää ja kauniisti kuvattua arkidraamaa, jota monet Japani-fanit rakastavat. Mukava se on muillekin. Totuttelun aika on edessä, kun kolme aikuista sisarta tapaavat isän hautajaisissa ensimmäistä kertaa teini-ikäisen siskopuolensa. Se ei estä kuluttamassa runsaasti aikaa monenlaisen syötävän ääressä – sikäläiseen tapaan. Ensiesitys. (Japani 2015)

Yle Teema & Fem keskviikko 28.2. klo 21.30

Kolme siskosta tutustuu isänsä hautajaisissa tuntemattomaan sisarpuoleen Siskokset-elokuvassa.

Vaihtamalla paranee

** Kassia tahtoo lapsen ja päättää turvautua Rolandin luovuttamiin siittiöihin. Wallya tämä kismittää siinä määrin, että hän käy ropeloimassa siittiöpurnukoita ja juo itseltään filmin poikki. Ihan joka viikko ei romanttista komedia näin hatarista palikoista kasata, mutta Jennifer Anistonin, Patrick Wilsonin ja Jason Batemanin kolmikko puurtaa niiden parissa urhoollisesti. Bateman pääse jopa pikkuisen kehittymäänkikin. (USA 2010)

Hero keskiviikko 28.2. klo 21.00

The Expendables 3

* Vaatekaupassa saa kaupan päälle kolmannet kalsarit, kun maksaa kahdet. Hampurilaispaikassa saa Pokémonin, kun ostaa aterian. Tuputus on kulutusyhteiskunnan normi, ja siitä on kyse The Expendables-elokuvissa, joissa fani saa isot kouralliset vanhan ja uuden polven toimintatähtiä yhden lipun hinnalla. Leikkisotaa ja aukkoista juonta kummempaa ei fani Sylvester Stallonelta, Jason Stathamilta ja kumppaneilta kumminkaan saa. (USA 2014)

Nelonen keskiviikko 28.2. klo 22.00