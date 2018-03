Päivän leffapoiminnat: Elina Knihtilä lähtee lööppejä pakoon

Varoituksia voimassa!

Ajokeli on huono maan itäosassa sekä Päijät-Hämeen, Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa jäätävän tihkusateen ja lumisateen vuoksi. Ajokeli on huono aluksi Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa jäätävän vesisateen ja lumisateen vuoksi. Ajokeli on huono maan pohjoisosassa jäätävän tihkusateen ja lumisateen vuoksi.