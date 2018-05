Päivän elokuvat: Ompelukone tikkaa kostoa, kun menestynyt Tilly palaa kotikyläänsä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

The Dressmaker

★★★★ Ihminen voi muuttua, hänen menneisyytensä ei. Sen kanssa on vain tehtävä välit selväksi. Jocelyn Moorhousen mustassa komediassa vanha totuus suorastaan tökkää silmään, kun menestyvä muotiompelija Tilly palaa ankeaan kotipuoleen äitiä tapaamaan. Kate Winsletillä on yllään toinen toistaan tyylikkäämpiä luomuksia, ja hän erottuu joukosta kuin huutomerkki. Sekin on osa Tillyn juonimaa kostoa. Ensiesitys. (Australia 2015)

TV5 perjantai 11.5. klo 21.00

Gone Baby Gone

★★★★ Ben Affleck on kieltämättä puolikuiva näyttelijä, mutta ohjaajana ja tarinankertojana pätevä tekijä. Dennis Lehanen romaanista hän sovitti moraalia möyhivän dekkaritarinan, jossa yksityisetsivä Casey Affleck ja työtoveri-tyttöystävä Michelle Mogahan etsivät narkkariäidin (Amy Ryan) kadonnutta tytärtä. Keikalla hyvän ja pahan välinen raja hämärtyy. Siinä sivussa saadaan vahvaa bostonilaista paikallistunnelmaa. (USA 2007)

Sub perjantai 11.5. klo 21.00

Nyt tai ei koskaan

★★★ On vähättelyä sanoa, että Rob Reinerin komedia pelaa varman päälle. Se pelaa kahden varman päälle. Heidän nimensä ovat Jack Nicholson ja Morgan Freeman. Juuri muuhun ei satsattukaan. Menestynyt bisnesmies ja sivistynyt automekaanikko ovat päätyneet samalle sairaalan syöpäosastolle. He ottavat sieltä yhdessä hatkat ja lähtevät irrottelemaan elämästä viimeiset ilot irti. Toisella on niiden vaatimaa rahaa, toisella näkemystä. (USA 2007)

Yle Teema & Fem perjantai 11.5. klo 21.00