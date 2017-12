Päivän elokuvapoiminnat: Räyhä-Ralf tahtoo sankariksi - Big Gamessa USA:n presidentti tekee pakkolaskun Suomeen

Pekka Eronen

Kriitikko Pekka Eronen valitsee tapaninpäivän kiinnostavimmat tv-elokuvat

Räyhä-Ralf

**** Disneyn animaatioseikkailun nimihahmo on videopelin pahis, joka on vuosikausia taistellut sankarihahmo Felixiä vastaan kuin Donkey Kong ikään. Väkisinkin jätillä alkaa tehdä mieli vaihtelua. Rich Mooren elokuva on herkkua peliharrastajille. Muiden on turha edes vaivautua. Niko Saarela hellyttää suomenkielisen version nimiroolissa, mutta vastustamattomin on kipakka Iina Kuustonen pikku Nelli Karamellinä. Ensiesitys. (USA 2012)

Nelonen tiistai 26.12. klo 15.15

Myrsky

*** Lastenelokuvan ei tarvitse sijoittua muusta maailmasta irralliseen, karkkivärjättyyn todellisuuteen. Kaisa Rastimon elokuvassa eurooppalainen lähihistoria yhdistyy perhekomediaan. Vuonna 1989 isä (Janne Virtanen) löytää Itä-Berliinistä orvon pennun. Koirasta varttuu kodin muhkea pyörremyrsky ja pienen Murun (Ronja Arvilommi) uskollinen kaveri. Kohelluksen lomassa muistutetaan eläimenomistajan vastuusta. (Suomi 2008)

TV2 tiistai 26.12. klo 13.30

Big Game

*** Jalmari Helanderin toimintajännärissä USA:n presidentin yksityiskone tekee pakkolaskun Pohjois-Suomeen. Kansainvälistä on meininki - joskaan ei järin persoonallista. Tässä Lapissa on alppimaisen korkeita vuoria ja kivikautisia miehuusseremonioita. Samuel L. Jackson esittää vapaan maailman johtajaa ilman Barack Obaman karismaa. Varhaisteini Onni Tommila on hänen sitäkin terhakkaampi oppaansa. Ensiesitys. (Suomi 2015)

TV2 tiistai 26.12. klo 21.05