Päivän elokuvapoiminnat: Pellon laidassa odotteleva palkkamurhaaja hämmästyy, kun kohtaa erään surmattavan

Pekka Eronen

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Looper

★★★★ Näky on hätkähdyttävä: nuori Joe odottelee pellon laidassa ja ampuu työkseen ihmisiä, joita tulevaisuuden rikolliset lähettävät teloitettavaksi. Yhtenä päivänä eteen putkahtaa mies, jonka henkilöllisyys lyö Joen ällikällä. Joseph Gordon-Levittin ja Bruce Willisin kohtaaminen lataa Rian Johnsonin scifi-jännärin monimielisillä ironioilla. Yllätyksiä ja kutkuttavia ajatuksen poikasia riittää loppumetreille saakka. (USA/Kiina 2012)

Nelonen torstai 29.3. klo 23.30

Pelham 1-2-3 kaapattu

★★★★ Aseistetut miehet ottavat haltuunsa newyorkilaisen metrovaunun ja vaativat lunnaita. John Godleyn kirjaan pohjautuva jännäri on filmattu uusiksi pari kertaa myöhemminkin, mutta Joseph Sargentin alkuperäistulkinnassa on kolisevaa ajankuvaa, arjenläheistä hienhajua ja Walter Matthaun ylittämättömän muikea komisarionrooli. Kaappareiden kärjessä on tuima Robert Shaw. Näistä on John Travoltan poseeraus kaukana. (USA 1994)

Yle Teema & Fem torstai 29.3. klo 21.00

Se toinen nainen

★★ Carly ihastuu Markiin (Nikolaj Coster-Waldau), mutta tämä on naimisissa ja muutenkin kiireinen naisasioissaan. Unelmien mies osoittautuu pettymykseksi, ja niin osoittautuu Nick Cassavetesin romanttinen komediakin, vaikka Cameron Diaz, Leslie Mann ja Kate Upton lupaavasti yllätysystäviä esittävätkin. Myös arjen, avioliiton ja rakkauden asetelmista voisi saada irti vaikka mitä, mutta nyt tyydytään huokeimpaan kohellukseen. (USA 2014)

Sub torstai 29.3. klo 22.00