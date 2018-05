Pahimmillaan kehitysapu voi estää kehittymisen – dokumentti kertoo myös maailman kauppasuhteista

Hyvää tarkoittava kehitysapu

★★★ Rikas Norja on lahjottanut yli 60 vuoden ajan satoja miljardeja kruunuja kehitysapuun. Dokumenttisarja pureutuu kohtuullisen perusteellisesti norjalaisen kehitysavun hyviin ja huonoihin puoliin.

Lähtöasema on ilmeisen kriittinen jo ohjelman nimeä myöten. Siinä, että vuosikymmenten takaiset kehitysapuprojektit eivät ole onnistuneet, ei ole uutisellisesti mitään uutta. Norjasta tekee mielenkiintoisen se, että maa on upporikas Pohjanmeren öljynsä ansiosta. Öljy onkin yksi kehitysavun kipeimpiä kysymyksiä. Valitettavasti on yleensä rikkaan etu, että jotkut pysyvät köyhinä.

Ohjelman pääviesti on, että pahimmillaan kehitysapu estää kehittymisen. Jos kehitysavun tarve ei poistu 50 vuodessa, jotain on vialla. Kohdemaan kriittiset puhujat huomauttavat, että kehitysapu voi olla paikallishallinnolle viesti, että joku muu hoitaa asiat heidän puolestaan.

Sarjan sisältö on monipuolinen ja antaa mielenkiintoisen näkymän kansainväliseen yhteistyöhön ja maailman kauppasuhteisiin. Samalla se sisältää monta kiinnostavaa arkielämän tarinaa sekä Norjasta että yhteistyömaista Afrikasta.

Norjalaissilmin ohjelman anti voi olla kohahduttavakin, mutta sikäläistä kehitysapukeskustelua tuntemattomalle näkökulma on viileämpi. Afrikan maiden talouden perustasta keskivertosuomalaisella tuskin on liikaa tietoa ennestään. Sarjaa voikin suositella yleissivistyksen nimissä.

Yle Teema & Fem keskiviikko 16.5. klo 9.00.