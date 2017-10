Ouluun tuleva Sami Hedberg jättää stand upin tauolle, mutta kiistää tiiviin työtahdin vieneen mehuja – "Saan tehdä niin makeita sisältöjä"

Koomikko Sami Hedberg saapuu hallikiertueellaan Ouluun lauantaina. Kiertueen jälkeen hän pitää stand up -keikoista määrittelemättömän mittaisen tauon.

Koomikko Sami Hedbergin kalenteri on ollut viime vuodet täyteen buukattu. Parhaillaan käynnissä on Sami Hedberg On Ice -kiertue, joka saapuu Ouluhalliin lauantaina. Kiertueen jälkeen Hedberg jättää stand up -keikat tauolle.

Kuinka pitkä tauko on tulossa?

– Jään heti kiertueen jälkeen lomalle, ja ensi vuoden puolella alkaa muiden asioiden kanssa häärääminen. Stand upista pidän isomman huilauksen, jonka pituus on toistaiseksi määrittelemätön. Olen tehnyt niin paljon isoja keikkoja ja kiertänyt paikkoja, että nyt on sen aika.

Onko kova työtahti uuvuttanut?

– Monen koomikon kanssa ollaan mietitty, että aika paljon jaksaa, kun pääsee tekemään niin makeita sisältöjä. On helvetin siistiä, kun pääsee esiintymään ja saa ihmiset nauramaan ja hyvälle tuulelle. Voisi olla rankempaakin. Jos olisin 365 keikkaa luennoinut tosi kovasta aiheesta, ja puolet yleisöstä lähtisi aina itkien kotiin, niin se ura olisi sitten siinä.

Pelottaako, että naama kuluu?

– Välillä tulee sellainen olo, että olen itse kyllästynyt itseeni. Televisiomaailmassa et itse esiintyjänä saa päättää milloin ohjelma tulee ulos, ja välillä tulee monesta tuutista yhtä aikaa. Ei se kuitenkaan mitenkään ihmeellinen asia ole. Se on brändinhallintaa, ja sitä tekee varmasti jokainen esiintyjä.

Kiertueesi tulee nyt isoille areenoille. Toimivatko siellä samat jutut kuin klubikeikoilla?

– Kyllä ne toimivat. Itse mietin asiaa vuonna 2013, kun esiinnyin Hartwall-areenalla, mutta siitä sain hyviä kokemuksia. Lopputulos tietenkin on voimakkaampi, kun toivottavasti isompi määrä ihmisiä nauraa ja fiilis tarttuu vielä paremmin.

Nauretaanko samoille jutuille eri puolilla Suomea?

– Samoille aiheille nauretaan joka paikassa. Ympäri Suomea on onneksi erilaista porukkaa, kieliä, murteita ja maantieteellisiä eroja. Joka paikalla on oma juttunsa, jota koitan tuoda mukaan esitykseen.

Voiko yleisöä ottaa mukaan isolla lavalla?

– Voi, tosin pienemmässä mittakaavassa. Takarivistä ei tietenkään voi saada ketään mukaan, mutta vuorovaikutus yleisön kanssa onnistuu. Tykkään pitää yleisöä läsnä. Ei liikaa, mutta jonkin verran.

Miten arvioit kuinka paljon katsoja kestää häneen kohdistuvaa vitsailua? Milloin mennään liian pitkälle?

– Ihmistuntemus on kehittynyt vuosien varrella. Esiinnyin kolme vuotta ennen kuin edes puhuin yleisölle. Se oli täysin tuntematon alue. En tiennyt mitä uskaltaa sanoa ja miten puhua yleisölle.

Näen lavalta suurin piirtein sen, onko ihminen sellainen, joka haluaa että hänelle jutellaan. En koskaan halua väkisin pitää ketään pihdeissä. Se jää minun vastuulle tietää, haluaako ihminen tai pariskunta olla mukana. Se on tosi tarkkaa. Kenellekään ei saa olla traumaattinen kokemus olla stand up -keikalla.

Onko aiheita, joista et suostu vitsailemaan?

– Tietenkin suoraan loukkaavat aiheet ovat sellaisia. Rajat kyllä tuntuvat venyvän: mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän haluaa puhua asioista. Vaikeitakin aiheita voi käsitellä stand upissa, mutta vaatii paneutumista millä kärjellä niihin mennään.

Mitä teet, jos yleisö ei lämpenekään jutuille odotetusti?

– Keikat on aina tilasta ja ajasta riippuen erilaisia. Minulla on kuitenkin varastossa aina joku sellainen juttu, jolla tiedän, että saan yleisön varmasti messiin.

Grillit huurussa -ohjelman Oulu-jaksossa Sami Hedberg kiertää grillejä jääkiekkoilija Joonas Donskoin kanssa. KUVA: Nelonen Media

Olet julkisuudessa kertonut laihduttamisestasi. Mitä järkeä oli lähteä samaan aikaan tekemään Grillit huurussa -ohjelmaa?

– Ohjelmalla haluan auttaa pienyrittäjiä, joille tv-sarja on tuonutkin lisää asiakkaita. On kiva, että Suomessa on grillikulttuuri, joka toivottavasti jatkuu vielä pitkään. Meillä on spesiaaligrillejä, joilta saa porilaisia, eikä kaikki isot ketjut vie niiltä asiakkaita. Onhan se vääränlainen ruokavalio, siitä ei pääse mihinkään.

Minkä verran annoksia todellisuudessa pystyi syömään?

– Loppupäästä jäi vähemmälle. Annokset maisteltiin läpi. Ei niitä kokonaan pysty vetämään.

Oulussa tehty jakso nähdään televisiossa marraskuussa. Jäikö Oulun grilliskenestä jotain erityistä mieleen?

– Se oli se joku ihme makkara, en muista sitä nimeä…

Kärkkäri?

– Juuri se. Se oli sairaan hyvä. Meillä oli Oulussa mukava päivä Joonas Donskoin kanssa. Oli kiva tutustua häneen ja mestoihin Oulussa.