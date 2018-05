Orson Welles näyttää kutsumusroolissaan koko elämän kirjon

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Falstaff

★★★★ William Shakespearella ei ole tämän nimistä näytelmää, mutta kyseinen ritari esiintyy viidessä hänen kuningasdraamassaan. Orson Welles suhtautui rehevään hahmoon kutsumusroolinaan. Monet tyrskyt kokenut näyttelijä-ohjaja löysi siitä koko inhimillisen elämän kirjon: alakuloa ja huumoria, pelkuruutta ja sydämen sankaruutta. Keith Baxter on prinssi Hal, jonka kumppanina Falstaff saa heilua elämänsä tähtihetket. (Espanja 1965)

Yle Teema & Fem torstai 17.5. klo 21.00.

Musta rakkaus

★★★ Edvin Laine ei tehnyt elokuvia ainoastaan Väinö Linnan merkkiteoksista Tuntematon sotilas ja Täällä Pohjantähden alla. Valkokankaille päätyi myös kirjailijan vähemmän tunnettu tarina työläistytön ja köyhän ylioppilaspojan rakkaudesta. Herkästä Eeva-Kaarina Volasesta ja aina jotenkin solmuisesta Jussi Jurkasta se sai pätevät tulkit. Tampereen vanhat puutalo- ja tehdaskorttelit takaavat paikallisnostalgian. (Suomi 1957)

TV1 torstai 17.5. klo 13.20.

The International

★★★★ Saksalaisen Tom Tykwerin agenttielokuva on jännärinä keskinkertainen, mutta siinä on virkistävää rohkeutta. Se yrittää säntäilyn, ammuskelun ja muun pakollisen lomassa kuvata tosissaan kansainvälisen rahan liikkeitä ja likaista politiikkaa. Clive Owen on Interpolin agentti, joka amerikkalaisen apulaispiirisyyttäjän Naomi Wattsin kanssa tutkii suurpankin kytköksiä korruptioon ja murhiin. Maat vaihtuvat taajaan. (USA/Saksa 2009)

Frii torstai 17.5. klo 21.00.