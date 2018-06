Öljynporauslautalle sijoittuva murhajännäri sortuu turhauttavaan sähläykseen – uutuussarjassa nähdään myös suomalaisnimi

Rig45

★ ★ Viaplayn uusi sarja Rig45 tarjoilee rikosjännärin huonon kauhuelokuvan aineksilla.

Öljynporauslautalla tapahtuu onnettomuus, jota alkaa tutkia öljy-yhtiön asiantuntija Andrea (Catherine Walker). Pian selviää, että onnettomuus olikin murha. Tekijä on siis joku henkilökunnasta ja nyt kaikki ovat vaarassa.

Tästä alkaa antisankari Andrean turhauttava sähläys murhan selvittämisen ympärillä. Ajojahti herätti sisäisen selostajani, jonka kommenttiraidasta yleensä kauhuelokuvissa saadaan nauttia. Älä nyt yksin mene sinne! Ota nyt edes jotain kättä pidempää mukaan! No niin, minähän sanoin.

Kansainvälinen näyttelijäkaarti on virkistävä: "tavallisia", uskottavannäköisiä ja -oloisia henkilöitä. Hahmot ovat vakuuttavia kunnes tilanne eskaloituu. Pienten lasten äidiksi Andrea välittää yllättävän vähän henkikullastaan. Hän ei pyydä apua edes jouduttuaan itse hyökkäyksen kohteeksi. Samoin muu henkilökunta (ollakseenkin öljynporauslautan karskeja työmiehiä) suhtautuu kumman kevyesti siihen, että työtoverit ympäriltä lakoavat yksitellen. Järkytystä tai epäuskoa he eivät juuri näytä, eivätkä toistuvat hyökkäykset herätä itsesuojeluvaistoa: he vaeltelevat edelleen yksin öljynporauslautan hämärillä käytävillä.

Tapahtumaympäristönä öljynporauslautta on mielenkiintoinen ja harvinainen. Eristyksissä merellä, kaukana avusta se tarjoaa murhamysteerille otolliset olosuhteet, jotka on osattu hyödyntää valitettavan hyvin. Viaplay 8.6.