Öljymies rahan ja Raamatun välissä – eeppinen draama möyhii syvältä amerikkalaisia arvoja

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

There Will Be Blood

★★★★ Raha ja Raamattu: Paul Thomas Andersonin eeppinen draama 1900-luvun alun New Mexicosta möyhii syvältä amerikkalaisarvoja ja pakkomielteitä. Jälkimmäiset suorastaan loimottavat Daniel Day-Lewisin esittämän öljymiehen katseessa. Paul Dano puolestaan heittäytyy hurmosliikkeen saarnaajana. Radiohead-kitaristi Jonny Greenwoodin musiikki iskee säröjä Sinclairin romaanista perittyyn kapitalismin kuvaukseen. (USA 2007) Sub lauantai 16.6. klo 21.00

Black Swan

★★★ Pakkomielteet polttelevat myös Natalie Portmanin esittämän balettitanssija Ninan hahmossa. Tälläkin Darren Aronofskyn elokuvalla on ihailijansa, Oscar-akatemiaa myöten. Minun innostustani ovat ohjaajan taiteilevan mahtipontinen tyyli ja runsaat lainaeväät suitsineet. Mielen murtumista kuvataan pitkälti Roman Polanskin Inhon (1965) malliin. Portmanin tulkitsema täydellisyyden tavoittelu on kieltämättä ankaraa seurattavaa. (USA 2010) Ava lauantai 16.6. klo 21.00

Viulunsoittaja katolla

★★ If I Were a Rich Man, eli Rikas mies jos oisin, on ikivihreä sävelmä ja myös Norman Jewisonin elokuvan huippuhetki. Ikävä kyllä sen lisäksi on jäljellä vielä liki kolme tuntia pönäkkää musikaalitulkintaa. Chaim Topol näyttää venäjänjuutalaisen kylän maitomiehenä siltä, että kohta hän tempaisee jugurttipurkin jonkin kurkihirren alta ja alkaa rallattaa. Viehättävintä filmiversiossa ovat muistumat Marc Chagallin tauluista. (USA 1971) Yle Teema & Fem lauantai 16.6. klo 21.00