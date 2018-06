Nyt ei tosi-tv lopu kesken – realityfaneille tulossa pian lähes 750 tuntia katsottavaa

Tosi-tv:n supertähti Kim Kardashian kuvattiin punaisella matolla New Yorkissa toukokuussa. KUVA: JUSTIN LANE

C More

Hyviä uutisia realityfaneille: C Moren suoratoistopalvelun tarjonta kasvaa merkittävästi uuden sisältösopimuksen myötä.

NBCU Internationalin hayu-palvelun kanssa tehty sopimus tuo C Moreen lähes 750 tuntia suosikkirealitya, muun muassa Täydelliset naiset (The Real Housewives), Luksuslukaalit ja Kardashianit.

Jälkimmäisessä seurataan Hollywoodin kermaan kuuluvien draamakuningattarien Kimin, Kourtneyn, Khloén, Kendallin, Kylien ja äiti Krisin elämää.

Tarjolla on yli kahdenkymmenen suosikkisarjan jo aiemmin nähtyjä kausia. Sarjojen uusimmat jaksot julkaistaan C Moressa heti seuraavana aamuna Yhdysvaltojen ensiesityksen jälkeen. Suurin osa uudesta sisällöstä on katsottavissa jo nyt.

Kesällä julkaistaan myös Suomessa täysin uusia kausia sekä sarjoja. Ensiesityksensä saa muun muassa The Hills -tähti Kristin Cavallarin oma sarja Very Cavallari sekä The Real Housewives of New York Cityn uusin kausi.

Loppuvuoden aikana jenkkitahdissa tullaan näkemään uusin, 15. kausi Kardashianit-sarjasta sekä pieleen menneitä kauneusleikkauksia tarkastelevan Botchedin tuorein viides kausi.

Uusimmat jaksot julkaistaan seuraavana aamuna Yhdysvaltojen ensiesityksestä. Suomenkieliset teksitykset julkaistaan samana iltana. Loppuvuoteen mennessä tarjolla on lähes 750 tuntia realitya. C Moren lisäksi hayu:n realitysarjat tulevat näkymään myös DNA:n sekä Elisa Viihteen C More -tilaajien ohjelmakirjastoissa.