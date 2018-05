Nörttien nörtti Stuart ei häpeä Hello Ladies -elokuvassa – katsoja sen sijaan häpeää

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Hello Ladies – The Movie

★★★ Konttori-sarjan toinen luoja Stephen Merchant on kaverinsa Ricky Gervaisin tapaan mieltynyt huumorissaan myötähäpeään. Hello Ladies -sarja on hiillostanut naisen- ja menestyksenkipeää brittikuiveloa turhankin tasaisella tulella. Los Angelesissa asuva ultranörtti saa elokuvassa lisää inhimillisiä piirteitä, ja siksi se on mehevämpää seurattavaa. Christine Woods koittaa kestää elämää itserakkaan hömelön kanssa. Ensiesitys. (USA 2014)

TV2 tiistai 22.5. klo 22.00.

Mr. Bean lomailee

★★★ Huomattavasti lempeämpiä noloja tilanteita virittelee Stephen Merchantin maanmies ja kollega Rowan Atkinson. Suorastaan tuonpuoleisen kajahtanut Mr. Bean on parhaimmillaan lyhyissä tv-sketseissä, joissa tämä ymmärtää ihmisarjen pelisäännöt oudolla tavallaan. Beanin toisessa pitkässä elokuvassa on enemmän tyhjäkäyntiä, mutta kevyt lomamieli ja kommellukset kannattelevat reissua kohti Ranskan Rivieraa. (Britannia/Ranska 2006)

TV5 tiistai 22.5. klo 21.00.

Anna

★★ Jörn Donnerin draamassa seurataan anestesialääkärin kesää. Olisiko helteen vai eetterihuurujen syytä, että jälki on puutunutta? Siinä on kuitenkin harvinaisuus: ruotsalaistähti Harriet Anderssonin suomenkielinen rooli – jälkiäänitetty tosin. Anna potee tyhjyyden tunnetta saaristonäkymissä, joista kuvaaja Heikki Katajisto sai Jussin. Tapio Rautavaara teki mökkinaapurina viimeisen filmiroolinsa, yhden parhaistaan. (Suomi 1970)

Yle Teema & Fem tiistai 22.5. klo 21.55.