Nordean pääkonttorin siirto on kuin Suomi–Ruotsi-maaottelu – kipakkaa keskustelua on vaikea välttää, mutta illan Spotligh avaa taustoja

Spotlight: Iso paha Nordea

★★★

Spotlightin Nordea-ohjelma on ajassa kiinni, sillä Nordean yhtiökokous on reilun viikon kuluttua Tukholmassa. Asialistalla on myös pääkonttorin siirto Ruotsista Suomeen. Se vaatii äänistä kahden kolmasosan enemmistön.

Tieto muuttosuunnitelmasta julkaistiin syyskuussa. Suhtautuminen pääkonttorin muuttoaikeisiin on ollut Pohjanlahden vastakkaisilla rannoilla hyvinkin erilainen. Ruotsi-Suomi-maaottelutunnelmalta ei ole voitu välttyä.

– Nordean muuton syy taitaakin olla, että euromaat ja EU:n pankkiunioni ovat pankkien curling-vanhempia, vasemmistopuolueen puheenjohtaja Jonas Sjöstedt sanoo.

Suomalaiset veronmaksajat ottavan suuren riskin.

Ruotsissa Nordean toimintaa kritisoidaan monelta osin. Asiakastyytyväisyys pankkeihin on Ruotsissa matalaa ja heikoimmilla sekä yksityisten kuluttajien että yrittäjien mielestä on juuri Nordea.

Pinnallista paneutumista

Ohjelman vahvuus ja heikkous on, että se käsittelee Nordeaa monelta kantilta. Kun hypellään pankkia vaihtaneen tyytymättömän asiakkaan kommentista pörssiasiantuntijan näkemykseen, mihinkään ei ehditä paneutua kuin melko pinnallisesti.

Toisaalta monipuolisuus pitää yllä kiinnostusta. Se kuvastaa myös pankkien, muidenkin kuin Nordean, laajaa vaikutusta yhteiskunnassa. Kaikki digipalveluiden ulkopuolella olevista ihmisistä suuriyrityksiin ja valtioihin ovat riippuvaisia pankkien palveluista.

Nordea syntyi vuonna 2001, kun Nordbanken, Unibank, Kreditkassen ja Meritabank yhdistyivät. Asiakkaita on kaikkiaan noin 10 miljoonaa. Nordean liikevoitto vuonna 2017 oli noin 4 miljardia euroa, se laski 8 prosenttia vuodesta 2016.

Yle Teema & Fem tiistaina kello 19.00.

Nordean yhtiökokous on 15. maaliskuuta Tukholmassa. Siellä päätetään, muuttaako pääkonttori Suomeen.