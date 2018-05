Näyttelijä Hugh Grant menee viimein naimisiin

Ikuisena poikamiehenä tunnettu maailman paras hämmentyneen hyypiön näyttelijä Hugh Grant, 57, menee naimisiin. Grantin morsian on ruotsalainen Anna Eberstein, 39.

Grantin aikaisempia naisystäviä ovat olleet muun muassa perijätär Jemina Khan sekä kiinalainen näyttelijä Tinglan Hong, jonka kanssa hänellä on kaksi lasta. Myös Ebersteinin kanssa Grantilla on kaksi lasta ja kolmas on tulossa, sillä tuleva morsio on raskaana.

Grant sai alkuvuodesta satojen tuhansien eurojen korvaukset keltaisen lehdistön toimittajien hakkeroitua hänen puhelimensa.

Grant muistetaan parhaiten elokuvista Neljät häät ja yhdet hautajaiset sekä Notting Hill.