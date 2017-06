Myrsky pistää festarit ja Suviseurat varuilleen - "Kova tuuli nousi riskiksi, joka pitää ottaa huomioon"

Suomalaiset kesätapahtumat tiedostavat nykyisin entistä paremmin hankalien sääolojen aiheuttamat riskit. Syynä tähän on elokuun 2010 myrsky, joka aiheutti Porissa järjestetyllä Sonisphere-festivaalilla yhden ihmisen kuoleman.

Provinssirockin turvapäällikkö Ari Sorja kertoo olleensa itse paikan päällä tuolloin ja kiertäneensä useita tapahtumia sitä seuraavia vuosina.

- Aika monessa tapahtumassa ryhdyttiin kiinnittämään huomiota äkillisen rajuilman mahdollisiin vaikutuksiin ja tarkastelemaan esimerkiksi telttarakenteiden kiinnittämistä, Sorja arvioi.

Sisäministeriön pelastusosaston ylitarkastaja Jarkko Häyrinen kertoo, että myrsky vaikutti myös yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmien laatimiseen. Niissä täytyi ryhtyä varautumaan kovan tuulen aiheuttamiin vaaroihin.

- Onnettomuuden jälkeen se nousi sellaiseksi riskiksi, joka pitää selkeästi ottaa huomioon, Häyrinen toteaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tapahtuman järjestäjän on seurattava säätiedotuksia. Jos alueelle näyttäisi olevan tulossa myrsky, hänen pitää varmistaa, että tilapäiset rakennelmat eivät aiheuta vaaraa ihmisille.



Suviseuroissa varasuunnitelma olemassa

Tänä perjantaina eri puolilla Suomea on käynnissä suuria kesäfestivaaleja. Ilmatieteen laitos on kuitenkin povannut päiväksi myrskyisää säätä: tuulivaroitus on annettu maan etelä- ja keskiosiin sekä merialueille.

Porissa vietettävillä Suviseuroissa hankaliin sääoloihin on varauduttu. Järjestäjät ovat laatineet etukäteen suunnitelman, jota ryhdytään noudattamaan kelin huonontuessa.

- Jos tuuli ylittää 22 metriä sekunnissa, tyhjennämme ison seurateltan, kertoo kenttätoimikunnan puheenjohtaja Jussi Peltomäki.

Peltomäen mukaan erityistä huomiota on myös kiinnitetty rakennelmien kiinnityksiin ja painotuksiin. Siinä ovat olleet apuna paikalliset pelastus- ja rakennusviranomaiset.

- Tunnelmat ovat ihan turvalliset tässä kohtaa. Seuraamme tiiviisti tilannetta, ja meillä on täällä oma pelastusyksikkö paikalla, Peltomäki kertoo.



Provissirockissa tarkkoja leiriytymisessä

Provinssirockissa ollaan tarkkoina leirintäalueen täyttämisessä. Turvapäällikkö Ari Sorjan mukaan teltat järjestellään niin, että alueelle jää riittävät hätäpoistumiskäytävät. Ammattilaiset myös tarkistavat, että teltat kiinnitetään kunnolla.

- Siihen annetaan jopa apua ja välineitä, Sorja kertoo.

Perjantaina musiikkitapahtumaan odotetaan noin 15 000:ta kävijää. Sorja arvioi, että festivaali kestää hyvin pienen luokan kesämyrskyä ilman, että erityisiin toimenpiteisiin tarvitsee ryhtyä.

- Aina tuulen noustessa ryhdymme tekemään ylimääräisiä tarkistuskierroksia, jotta tapahtuma-alueelta ei löytyisi mitään sellaista, mikä saattaisi lentää ilmassa ja vahingoittaa kävijöitä, Sorja kertoo.



Tuska-festareilla rakenteita vahvistettu

Myös Tuska Open Air -festivaalilla sääolosuhteet on otettu huomioon. Tapahtuman tuottajan Niklas Nuppolan mukaan rakenteita on vahvistettu ja lavahenkilökunnalle annettu tarkat ohjeet siitä, milloin esitykset pitää keskeyttää.

- Kyllä täällä on tarkistettu asiat jo moneen kertaan tänään ja viime yönä, Nuppola toteaa.

Festivaalilla on kokemusta hankalasta kelistä myös aikaisemmilta kesiltä. Nuppolan mukaan vaikein tilanne oli vuonna 2014, jolloin sunnuntain festivaalipäivää häiritsi sademyrsky.

- Silloinkaan yhtään esitystä ei jouduttu keskeyttämään.

Helsingin Suvilahdessa vietettävään raskaan musiikin tapahtumaan odotetaan tänään perjantaina 11 000-12 000:ta kävijää.