Morrissey konsertoi Helsingissä heinäkuussa

Brittiläisen vaihtoehtorockin kestotähti Morrissey esiintyy Helsingin jäähallissa 21. heinäkuuta.

Stephen Patrick Morrissey tuli tunnetuksi 1980-luvulla brittiläisen The Smiths -yhtyeen sanoittajana ja laulajana. Yhtyeen hajottua vuonna 1987 Morrissey siirtyi soolouralle. Hän on yksi harvoista esiintyjistä, jolla on top 10 -listasijoituksia brittien singlelistalla kolmen vuosikymmenen ajalta.

Morrisseyn 11. sooloalbumi Low in High School ilmestyi viime syksynä.

Viimeksi Morrissey esiintyi Suomessa Flow Festivalilla toissa vuonna.

Konsertin liput tulevat myyntiin maanantaina.