Monkki Mähönen remontoi – Kummeli-elokuvalle kävi vähän kuin Monty Pythonille ja Rowan Atkinsonille

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Kummeli V

★ ★ Kovat komediantekijät Rowan Atkinson ja Monty Python ovat olleet luovimmillaan television tiukassa mitassa. Ei siis ihme, ettei Kummelikaan hätyyttele viidennellä elokuvallaan sarjansa klassikoita. Se on ohjaaja Aleksi Mäkelän jäljiltä aiempia ryhdikkäämpi, mutta rumpalilegenda Mähösen reippaiden remonttihommien jälkeen vitsit alkavat väljähtyä. Mukaan lähtivät muun muassa Iina Kuustonen ja Jussi Vatanen. (Suomi 2014)

TV2 keskiviikko 4.7. klo 21.00

Senni ja Savon sulttaani

★ ★ Vanhan polven Suomi-komedioissa naureskeltiin joskus hajamielisille professoreille, mutta lukeneisuutta myös arvostettiin. Mallia näyttää Terttu Soininvirta savolaisena piikalikkana, jolla ”intellikensiä piisoo” siinä mitassa, että hän vaatii miehiltäkin samaa. Matti Oravisto on komean maisterin roolissa Sennille niin ilmeinen kohde, ettei hän ehtinyt ohjaajana hirveästi skarppaamaan. Taikinanlöysin rantein mennään. (Suomi 1953)

TV1 keskiviikko 4.7. klo 13.25

HairBrained

★ ★ Alex Wolff on pehkopäinen teininero nimeltä Eli. Brendan Fraser on yli kolme kertaa hänen ikäisensä ikiopiskelija Leo, jolle ei järkeä, kypsyyttä eikä varsinkaan kunnianhimoa ole siunaantunut. Kenties joku olisi osannut rakentaa tältä pohjalta pirteän, vähän erilaisen college/indiekomedian, mutta vaisusta kaksikosta ja ohjaaja Billy Kentistä ei ollut siihen. Kunnon vitsien sijasta on tyydyttävä jännäämään tietokilpailuja. (USA 2013)

TV2 keskiviikko 4.7. klo 22.40